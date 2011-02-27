تیمهای 10 دانشگاه در مسابقات کشتی دانشجویان شرکت می کنند

محمد تقی حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان از میزبانی دانشگاه آزاد واحد علی آباد کتول برای مسابقات کشتی فرنگی و آزاد دانشجویان منطقه 10 کشور خبر داد.

وی افزود: با توجه به امکانات و تجهیزات مدرن دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی این واحد، میزان این مسابقات شد.

حیدری، امکانات این واحد را شامل زمین هندبال، والیبال، بسکتبال، فوتسال، بدمینتون، سالن تیراندازی، سالن شطرنج، سالن ژیمناستیک، سالن کشتی، استخرسرپوشیده، سونا، جکوزی، سالن بدنسازی، پیست دومیدانی و تنیس و .. اعلام کرد.

وی اظهار داشت: همچنین پتانسیل بالای علمی و اجرایی موجب شد تا میزبانی مسابقات کشتی فرنگی و آزاد دانشجویان پسر منطقه 10 به واحد علی آباد کتول محول شود.

حیدری گفت: واحد های دانشگاهی آزاد شهر،‌ بندرگز،‌ گرگان،‌ علی آبادکتول، ‌مینودشت، ‌گنبد، ‌سمنان، ‌شاهرود، ‌دامغان و گرمسار در این مسابقات به رقابت خواهند پرداخت.

گفتنی است این مسابقات از هفدهم تا نوزدهم اسفندماه 89 در سالن کشتی این واحد دانشگاهی برگزار خواهد شد.