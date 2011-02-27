سیلوی 100 هزار تنی در ساوجبلاغ به بهره برداری رسید

محمدعلی ناطقی ظهر یکشنبه با بیان این مطلب در حاشیه مراسم بهره برداری از هفت سیلوی ذخیره سازی گندم استان البرز اظهار داشت: در فاز اول این پروژه 50 هزار تن گندم و در فاز دوم 100 هزار تن گندم ذخیره سازی خواهد شد.

وی افزود: در مجموع 150 هزار تن ذخیره سازی گندم در شرکت صنعتی زرماکارون تحقق می یابد که این میزان تا 180 هزار تن قابل افزایش است.

این مدیر با اشاره به اینکه با بهره برداری از طرح توسعه سیلوهای ذخیره سازی گروه صنعتی، پژوهشی زرماکارون 350 شغل جدید ایجاد می شود، خاطرنشان کرد: ذخیره سازی گندم هدف اصلی این پروژه نیست بلکه ارتقای کیفیت گندم به واسطه هوادهی و اختلاط گندم های تولیدی در کشور است که می تواند منجر به ارتقای وضعیت کیفی گندم شود.

سرمایه در گردش مهمترین معضل بخش خصوصی است

مدیرعامل شرکت صنعتی، پژوهشی زرماکارون در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه سرمایه درگردش مهمترین معضل شرکت زرماکارون است‌، تصریح کرد: با توجه به حجم بالای سرمایه در گردش به واسطه خریداری گندم فراوان با مشکلاتی مواجه هستیم که امیدواریم با همکاری و مشارکت بیش از پیش بانکها و حمایت های مسئولان استانداری شاهد رفع این معضل باشیم.

وی افزود: با توجه به پتانسیلها و ظرفیتهای بالای تولیدی و صنعتی در استان البرز می توان آینده روشنی را در سایه همکاری و تعامل همه جانبه میان بخشهای خصوصی و مسئولان استان ترسیم کرد.