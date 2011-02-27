برگزاری جشنواره نمایشنامه ‌خوانی طلوع در آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، رئیس حوزه هنری آذربایجان غربی ظهر یکشنبه در این زمینه به خبرنگاران گفت: با پایان مرحله بازبینی آثار دومین جشنواره استانی نمایشنامه خوانی طلوع 9 متن نمایشی جهت حضور در مرحله‌ مسابقه‌ این دوره از جشنواره معرفی شدند که این جشنواره اسفند ماه سالجاری در ارومیه برگزار می شود.

پناه نجف زاده ادامه داد: نمایشنامه‌های "شازده کوچولو"، "توله سگ"، "پروانه "و "عروسکها به ترتیب به کارگردانی کریم علیخواه، الهام حیدریان، امیرزینالپور و سهیل شلیله از ارومیه آثاری هستند که در این مرحله از جشنواره پذیرفته شده اند.

وی افزود: همچنین متنهای نمایشی "سوفیای من" به کارگردانی آیدین خوشبخت از ارومیه، "دریا" به کارگردانی شهریار نیریز از نقده و" سوگلی" به کارگردانی حمید سعادت فر از خوی نمایشنامه ‌هایی هستند که برای کسب رتبه های برتر جشنواره بر روی صحنه می ‌روند.

نجف زاده یادآورشد: در بخش ویژه هنرمندان نوجوان نیز نمایشنامه "محبس" به کارگردانی هامون پهلوانیان توانست با جلب نظر هیئت بازبینی در مرحله‌ پایانی حضور پیدا کند.

رئیس حوزه هنری آذربایجان غربی گفت: بهمن حاتمی، پدرام رحمانی و بهنام حقیقی بعنوان اعضای هیئت بازبینی، این نمایشنامه‌ها را طی دو روز از میان 32 اثر رسیده به دبیرخانه ی جشنواره انتخاب کرده‌ اند.

در نخستین دوره‌ این جشنواره که طی سال گذشته در ارومیه برگزار شد، نمایشنامه های مجلس بی‌ خوابی، گاوهایی که هدف بزرگ داشتند و کوچه به ترتیب به کارگردانی حامد اسماعیل وند، بهنام حقیقی و علی قبچاق رتبه‌های برتر را بدست آورند.