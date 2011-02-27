200 هکتار از اراضی استان مرکزی برای زراعت چوب اختصاص یافت

عباس مظفری در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک با بیان اینکه این صنوبرها همزمان با آغاز هفته منابع طبیعی کاشته می شوند، افزود: توسعه زراعت چوب با مشارکت کشاورزان در قالب تفاهمنامه انجام می شود.

وی شعار هفته منابع طبیعی سال جاری را مدیریت جامع آبخیزها، ضامن امنیت حیاتی دانست و اظهار داشت: نام گذاری شعار امسال ناشی از وجود یک ضرورت است زیرا کشور ما طی چند سال اخیر با پدیده خشکسالی مواجه بوده است.

وی حفظ آب و خاک را از مهمترین وظایف اصلی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری دانست و افزود: اجرای عملیات بیولوژیک نقش بسیار موثری در حفظ آب و خاک دارد و به همین منظور بمناسبت هفته منابع طبیعی 265 هکتار از اراضی، زیر پوشش این عملیات قرار خواهند گرفت.

وی گفت: امسال در نهالستان اراک 786اصله نهال های جنگلی و غیرمثمر در 14گونه درختی تولید شده که در عرصه های طبیعی منطقه کاشته می شود.

مظفری افزود: در هفته منابع طبیعی امسال 486اصله نهال برای کشت در 350 هکتار از عرصه های استان بین ادارات، مراکز دانشگاهی و نظامی، آموزشی و مردمی توزیع می شود.

وی گفت: وی توضیح داد: اداره کل منابع طبیعی استان نیز در هفته منابع طبیعی یکصد هزار اصله نهال جنگلی و بادامچه دیم را در 77 هکتار از مناطق شیب دار و مستعد غرس خواهد کرد.

مظفری افزود: در برنامه مشترکی با راه آهن استان مرکزی از هفته منابع طبیعی کارتوسعه فضای سبز و ایجاد پوشش گیاهی در ایستگاه ها و امتداد ریل قطارها از ایستگاه راه آهن شازند آغاز خواهد شد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی برگزاری جشن درختکاری، نواختن زنگ منابع طبیعی در مدارس استان، برپایی همایش علمی منابع طبیعی و قانون، برگزاری جشنواره دانش اموزی نقاشی و انشانویسی با موضوع منابع طبیعی، میزگردهای تلویزیونی، اجرای طرح مدرسه تلویزیونی را از جمله برنامه های پیش بینی شده برای هفته منابع طبیعی عنوان کرد.

وی گفت: در این هفته همچنین 12 بندخاکی، چهار بند سند و سیمان و دو دیوار ساحلی با سرمایه گذاری 11 میلیارد و 491 میلیون ریال در استان بهره برداری می شود که کنترل 250 مترمکعب رسوب و ذخیره 1.5 میلیون مترمکعب هرزاب سطحی از فواید آن است.