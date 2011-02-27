"یه روز قشنگ برفی" جایزه ویژه جشنواره زوم لهستان را دریافت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم کوتاه " یه روز قشنگ برفی" به کارگردانی ماهایا پطرسیان و امیر توده روستا در بخش مسابقه چهاردهمین دوره جشنواره زوم لهستان که جشنواره تخصصی فیلم کوتاه است، شرکت داشت. در این جشنواره بیش‌از 70 فیلم کوتاه از سراسر جهان به نمایش درآمد.

این جشنواره در ماه فوریه امسال برگزار شد و فیلم کوتاه "یه روز قشنگ برفی" در این فستیوال موفق به دریافت جایزه ویژه شد. این فیلم کوتاه به زودی قرار است در جشنواره اکنبک استانبول به نمایش درآید.

"یه روز قشنگ برفی" پیش از این در جشنواره‌های بین‌المللی دبی و زردآلوی طلایی ارمنستان در بخش مسابقه شرکت داشته است. در این فیلم 30 دقیقه‌ای ماهایا پطرسیان، صادق صفایی، مائده طهماسبی و آتیلا پسیانی ایفای نقش ‌کردند.