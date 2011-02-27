تصویر 12 کاریکاتور؛ از مضحک ترین سخنرانی جهان تا جمجمه قذافی!

به گزارش خبرگزاری مهر، در کاریکاتورهای امروز کشتار وحشیانه مردم لیبی به دست رژیم قذافی و اوضاع ناآرام دیگر کشورهای عربی از جمله یمن و بحرین، مصر و تونس بیشترین توجه رسانه های عربی را به خود اختصاص داده است.

مضحک ترین سخنرانی جهان!

روزنامه الرایه قطر امروز در کاریکاتوری سخنان اخیر قذافی را به تمسخر گرفته است. بر این اساس، سخنان اخیر قذافی در ردیف پربیننده ترین برنامه های طنز جهان همچون مستر بین و کارتونهای تام و جری قرار گرفته است.

سکوت خونین جهان عرب

روزنامه الوطن قطر امروز نگاهی انتقادی به سکوت جهان عرب در قبال کشتار ملت لیبی توسط قذافی دارد و این مسئله را بسیار تاسف بار می داند.

سرانجام فقدان اصلاحات!

روزنامه الوطن قطر در کاریکاتوری دیگر عدم پاسخگویی رژیمهای عربی به تقاضاهای اصلاح طلبانه را باعث ایجاد قیام مردمی و سرنگونی این رژیمها دانسته است.

مچ اندازی با ملت!

روزنامه الاتحاد امارات اراده مردم جهان عرب را در مواجهه با دیکتاتورهای زورگو به رخ کشیده است که در نهایت پیروزی ملت را رقم می زند.

واکنش متقابل!

روزنامه الحیات امروز به کشتار شدید مردم لیبی توسط معمر قذافی توجه دارد که رژیم وی را در آستانه سقوط قرار داده است.

شهرهای لیبی؛ مرگ تدریجی دیکتاتور!

روزنامه الشرق الاوسط امروز در کاریکاتوری به خواست مردم لیبی در شهرهای مختلف در راستای کناره گیری دیکتاتور از قدرت توجه دارد که خواسته یا ناخواسته قذافی را در آستانه سقوط قرار داده است.

دیکتاتور قاتل!

روزنامه العرب الیوم با اشاره به تحولات اخیر لیبی، قذافی را قاتل ملت خود دانسته است.

بازی جدید قذافی؛ جمجمه بازی!

پایگاه خبری فلسطین الیوم نیز به بازی معمر قذافی با خون فرزندان ملت لیبی اشاره دارد که علیه ظلم، فساد و دیکتاتوری برخواسته اند.

فرار بزرگ!

روزنامه الرایه قطر به فرار احتمالی معمر قذافی از قدرت در چند روز آتی توجه دارد که البته نمی خواهد با دست خالی لیبی را ترک گوید.

آگهی گمشدگان؛ مردی دارای اختلال روانی از خانه خارج شده و ...

روزنامه الرایه قطر امروز در کاریکاتوری اظهارات اخیر قذافی را به سخره گرفته است. بر این اساس، قذافی مردی دارای اختلال روانی معرفی شده است که از خانه خارج شده و برنگشته است. در این کاریکاتور از مردم لیبی خواسته شده هر گونه اطلاعاتی که از وی در اختیار دارند، ارائه دهند.

اخبار لیبی؛ بدون شرح



عکاظ عربستان

غذای این روزهای جهان عرب؛ بدون شرح



البیان امارات