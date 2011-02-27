نظارت ویژه نوروز با مشارکت 290 بازرس در استان مرکزی آغاز شد

اردشیر گودرزی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک گفت: طرح نظارتی ویژه نوروز در راستای اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها از تاریخ پنج اسفند ماه درقالب رژه های موتوری وگشت خودرویی آغازشده است وتا 10 اردیبهشت ادامه دارد.

وی با اشاره به اینکه طرح نظارتی ویژه نوروز دومین گام در راستای اجرای قانون هدفمندی یارانه هاست تصریح کرد: در این اصناف وناظرین افتخاری در قالب 72 اکیپ در سراسر استان بر قیمتها و روند بازار نظارت می کنند.

وی با تأکید بر اینکه سامانه 124 تلفن گویا و مردمی سازمان بازرگانی بصورت شبانه روزی آماده دریافت گزارشات مردمی است اضافه کرد: پس از تماس مردم با این سامانه، در مدت 15 دقیقه تیمهای بازرسی در محل تخلف حاضر می شوند.

معاون بازرسی ونظارت سازمان بازرگانی در ادامه با اشاره به ارائه گزارش عملکرد این حوزه از ابتدای اجرای قانون هدفمندی یارانه ها از اول آبان ماه تا پایان بهمن ماه امسال گفت:در طی این مدت در واحدهای خرده فروشی صنفی 43هزار و 422 بازرسی انجام شده است که در این راستا سه هزار و 174 پرونده تشکیل شده است.

وی ارزش ریالی این پرونده ها را 10 میلیارد و524 میلیون و408 هزار ریال عنوان کرد و اظهارداشت: تخلفات عمده این پرونده ها مدتاً گرانفروشی، کم فروشی، عدم درج قیمت و... بوده است.

گودرزی خاطرنشان کرد: همچنین در سطح واحدهای عمده فروشی نیز 10 هزار 33 بازرسی انجام و47 پرونده به ارزش ریالی 651 میلیون و576 هزار و458 ریال تشکیل شده است.

