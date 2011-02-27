اجرای 90 درصدی مصوبات دولت/ کمبود اعتبار پروژه های آبرسانی

فرماندار شهرستان پلدختر با اشاره به نزدیک بودن سفر دور سوم هیئت دولت به این استان در گفتگو با خبرنگار مهر به تشریح جزئیات مصوبات سفرهای قبلی هیئت دولت در این شهرستان پرداخت.

فریدون رشیدی در این رابطه اظهار داشت: شهرستان پلدختر با توجه به نزدیک بودن به آزاد راه خرم آباد - پل زال و واقع شدن در مسیر جاده ترانزیتی و دسترسی آسان به آب و تامین برق و وجود رودخانه های پر آب در حاشیه شهر و وجود زمین های کافی در پایین دست آن و نزدیک بودن به ذوب آهن خوزستان، مستعد ایجاد کارخانه فولاد است.

وی تصریح کرد: نماینده مردم پلدختر و معمولان در مجلس شورای اسلامی و استاندار لرستان و کارشناسان پیگیر موضوع هستند که این مهم در سفر سوم رئیس جمهوری و هیئت دولت به لرستان مصوب شود.

ایستگاه پمپاژ دشت جایدر تنها 3 درصد پیشرفت دارد

فرماندار شهرستان پلدختر با اشاره به روند اجرا مصوبات سفر اول هیئت دولت در این شهرستان، تکمیل ایستگاه پمپاژ دشت جایدر - ولی عصر را از مهمترین مصوبه دور اول سفر هیئت دولت به لرستان عنوان کرد.

رشیدی افزود: عملیات اجرایی این طرح عظیم در شهریور سال 1388 آغاز شد که تا کنون تنها سه درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

عکس ها تزئینی است

وی گفت: در صورت بهره برداری و تکمیل این پروژه یک هزارو 940 هکتار اراضی دیم دشت جایدر به آبی تبدیل می شود و بالغ بر 950 فرصت شغلی به طور مستقیم در منطقه ایجاد خواهد شد.

فرماندار شهرستان پلدختر ادامه داد: این پروژه از روند تخصیص اعتبارخوبی برخوردار نیست و برای تکمیل آن به 20 میلیارد ریال اعتبار نیاز است.

رشیدی یادآور شد: عملیات اجرایی ایستگاه پمپاژ دشت "بن بازه" چم مهر و دشت "واشیان" نیز از دیگر طرح های آبرسانی مصوب سفرهای هیئت دولت است که در سال های 81 و 83 آغاز شده است.

کمبود اعتبار دو طرح آبرسانی چم مهر و واشیان

وی با بیان این که تا کنون از محل اعتبارات استانی 95 میلیارد ریال برای اجرای این ایستگاههای پمپاژ هزینه شده است افزود: این در حالیست که هم اکنون پیشرفت فیزیکی این پروژه ها 55 درصد است.

فرماندار شهرستان پلدختر گفت: با تکمیل و بهره برداری از این طرح دو هزار و 750 هکتار از اراضی منطقه به آبی تبدیل می شود و یک هزارو 375 فرصت شغلی به طور مستقیم در شهرستان ایجاد خواهد شد..

وی تصریح کرد: این دو طرح به علت ناکافی بودن اعتبار استانی از روند پیشرفت فیزیکی کندی برخوردار است.

رشیدی با بیان اینکه برای تکمیل این دو ایستگاه آبرسانی 180 میلیارد ریال نیاز است، گفت: هنرستان فنی و حرفه ای شهر پلدختر، سالن چند منظوره ورزشی دهستان "مورانی" و سالن اجتماعات فرهنگی هنری پلدختر از جمله مصوباتی بود که در دهه مبارک فجر امسال به بهره برداری رسید.

پلدختریها همچنان در حسرت استخر شنا

فرماندار شهرستان پلدختر از تکمیل نشدن استخر شنای این شهر نیز به عنوان دیگر مصوبه دولت در این شهرستان انتقاد کرد و گفت: متاسفانه پیمانکار این پروژه نتوانست به تعهدات خود عمل کند لذا با وی فسخ قرارداد شد و با پیمانکار جدید قرارداد منعقد شده است.

رشیدی افزود: این پروژه از مصوبات سفر هیئت دولت به شهرستان پلدختر است که اقدامات موثری در راستای اجرای آن صورت نگرفته و هنوز محقق نشده است.

وی از محقق نشدن مصوبه هیئت دولت در سفر دور دوم به لرستان در خصوص احداث زورخانه نیز انتقاد کرد و گفت: در این سفر، مصوب شد که پنج زورخانه در لرستان احداث شود که یکی از آنها احداث زورخانه در پلدختر بود که متاسفانه تا کنون حتی این زور خانه، جانمایی هم نشده است.

پیشرفت 90 درصدی مصوبات سفر دوم هیئت دولت در پلدختر

وی با بیان اینکه از پنج مصوبه دور اول سفر هیئت دولت به شهرستان پلدختر 96 درصد آن محقق شده است، یادآور شد: این در حالیست که 90 درصد مصوبات دور دوم سفر هیئت دولت در پلدختر یا اجرایی شده و یا در دست اجرا است.

رشیدی مشکل بخش خصوصی و فروش مزایده‌های فضای آموزشی و مشکل اعتبار و تعهدات دولتی را از مهمترین علل عدم تحقق 4 درصد کاستی مصوبات دور اول سفر به پلدختر عنوان کرد.

فرماندار پلدختر همچنین در مورد دور سوم سفر هیئت دولت نیز گفت: اگرچه رویکرد سفر سوم هیئت دولت به استان ها تحول در بخش فرهنگی است، ولی بخش عمرانی استانها و شهرستانها فراموش و نادیده گرفته نمی شود.

وی افزود: برای رشد و توسعه شهرستان پیشنهادهایی در بخش های مختلف اقتصادی و اجتماعی نیز تدوین شده که در سفر دولت مطرح خواهد شد.

شهرستان پلدختر یکی از شهرستانهای استان لرستان است که در جنوب این استان قرار گرفته‌است. این شهرستان دارای آب و هوای معتدل در زمستان و گرم در تابستان است. جاده سراسری شمال به جنوب کشور از این منطقه می‌گذرد و رودخانه دائمی کشکان نیز از دره‌های تنگ کوههای زاگرس منطقه عبور می‌کند.

شهرستان پلدختر در حدود ۱۰۰ کیلومتری جنوب باختری خرم‌آباد واقع شده و شهرستان مرزی بین استان‌های لرستان و ایلام است. پلدختر حدود ۴۹ کیلومتر با شهرستان دره شهر از استان ایلام فاصله دارد.

نام این شهر ظاهرا از نام پل بزرگ و محکمی که از روزگار ساسانیان به جا مانده گرفته شده‌است. هم اکنون ستونهای تخریب شده این پل که بر روی رودخانه زده شده همچنان در منطقه قابل مشاهده است و کنگره آن که جاده سراسری از زیر آن رد می‌شود همچنان پا بر جاست.

شهرستان پل دختر از شمال و خاور به شهرستان خرم‌آباد، از شمال و شمال باختری به شهرستان کوهدشت، از جنوب به استان‌های خوزستان و ایلام محدود می‌باشد. راه اصلی خرم‌آباد - اندیمشک از شهرستان پل دختر می‌گذرد.