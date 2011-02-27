بهانه جدید غربی ها برای تداوم ناامنی در افغانستان

به گزارش خبرنگار مهر از هرات، نیروهای ناتو با این بهانه که خشخاش با مین یکجا کشت شده، نابودی مزارع تریاک غیر ممکن می دانند. در حالی که قرار است برنامه مزارع خشخاش در مناطق جنوبی افغانستان به مرحله اجرا در آید گزارشها از بهانه تراشی نیروهای ناتو برای نابودی این کشتزارها حکایت دارد.

مقام های محلی در هلمند طی چند روز گذشته تاکید کرده اند که برنامه تخریب کشت "کوکنار"[غوز خشخاش] در این مناطق شروع و به دهقانان بذرهای اصلاح شده دیگر محصولات همراه با کود توزیع شود.



مقام های محلی در هلمند تصمیم گرفته اند که این مناطق را از کشت کوکنار پاکسازی کنند اما نیروهای ناتو با این کار مخالفت کرده و گفته اند که به علت وجود مین و نبود امنیت در این مناطق، پاکسازی آنها از کشت کوکنار ممکن نیست.



معلوم نیست ، نیروهای بین المللی برای اقدام نکردن در تامین امنیت این مناطق و پاکسازی امنیتی آنها چه توجیهی داشته اند اما آنچه اعلام شده این است که امکان تخریب مزارع خشخاش وجود ندارد.



نیروهای ناتو ادعا می کنند که به دلیل تهدیدهای امنیتی مخالفین دولت و نیروهای خارجی، تخریب مزارع خشخاش در مناطق جنوب افغانستان مشکل به نظر می رسد و باید از آن صرف نظر شود.



گزارشها حاکی از آن است، با وجود آنکه طی 3 سال گذشته، برای بیش از 250 هزار دهقان در این ولایت جنوبی افغانستان بذرهای اصلاح شده و کود توزیع شده است اما امسال نیز در بیشتر مناطق این ولایت کشتزارها زیر کشت کوکنار قرارگرفته است.



شهروندان افغان و مقام های محلی این پرسش را مطرح می کنند که حال که مین وخشخاش یکجا کشت شده است، پس چه باید کرد ؟ آیا تداوم روند بدنام تامین کننده نیازمندی های مواد مخدر جهان از نقطه برای افغانستان کار درستی است؟

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گزارش : محمد اسحاق قریشی