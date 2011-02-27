جزئیات نشست امروز کمیته دستمزد90/ سه سناریو روی میز شورای ‌عالی کار

سیدمحمد یاراحمدیان در گفتگو با مهر از جزئیات نشست امروز یکشنبه کمیته دستمزد شورای عالی کار در خصوص تعیین حداقل مزد سال آینده کارگران کشور خبر داد و گفت: در چهارمین جلسه رسمی این شورا که امروز با حضور نمایندگان کارگران، دولت و کارفرمایان برگزار شد، بحثهای کارشناسی در مورد نحوه تعیین مزد سال آینده مطرح و به بحث گذاشته شد.

رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگر کشور اظهار داشت: در واقع نشست امروز نتوانست منتهی به عدد و رقم و یا درصد افزایش دستمزد سال آینده کارگران کشور شود و بیشتر به ارائه نظرات و بررسی های شرکای اجتماعی در خصوص مزد گذشت.

یاراحمدیان ادامه داد: مجمع عالی نیز نتیجه بررسی ها و دریافتی های خود را طبق ماده 41 قانون کار و در نظر گرفتن تامین حداقل معیشت و همچنین نرخ تورم اعلام کرد.

این مقام مسئول در حوزه کارگری افزود: محور بررسی ها و نتایج به دست آمده از تحقیقات و کارشناسی های مجمع عالی به سمت تامین حداقل های استاندارد یک زندگی شرافتمند کارگری بوده است. در واقع این پیشنهاد به نحوی یک الزام قانونی برای تامین سلامت جامعه است.

وی سپس نتایج به دست آمده از کارشناسی ها و تحقیقات مجمع عالی را تشریح کرد و بیان داشت: به صورت کلی ما طبق 3 مدل و روش معتبر به محاسبه حداقل معیشت و دستمزد کارگران پرداختیم و نتایج حاصل از آن را ارائه کردیم.

3 سناریوی پیشنهادی

رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگر کشور خاطر نشان کرد: یکی از روشهایی که توانستیم بر اساس آن نرخ دستمزد سال آینده را پیشنهاد کنیم، تامین حداقل معیشت کارگران بر اساس میانگین هزینه خانوارهای شهری با اطلاعات دهک های هزینه های بوده است که اخیرا گزارش آن را بانک مرکزی ارائه کرده است.

به گفته یاراحمدیان، سناریوی دوم این بوده است که به شورای عالی کار پیشنهاد دادیم تا حداقل معیشت خانوار را از طریق میانگین هزینه های خانوار شهری محاسبه و تصویب کنند. این روش نیز منتج به یک عدد و رقمی شده است.

این مقام مسئول در حوزه کارگری ادامه داد: سومین روش و سناریوی پیشنهادی طبق حداقل معیشت بر اساس میانگین درآمد خانوار شهری بوده است که این موضوع نیز به اعداد و ارقامی رسید و به شورای عالی کار پیشنهاد شد.

وی تصریح کرد: مجموع پیشنهادات مجمع عالی نمایندگان کارگر کشور به 3 سناریوی 18 صفحه ای تبدیل شد که برای اظهار نظر و کارشناسی بیشتر به نمایندگان شرکای اجتماعی عضو شورای عالی کار ارائه کردیم.

جلسه 14 اسفند قطعی شد

یاراحمدیان اظهار داشت: همچنین به دلیل اهمیت موضوع هدفمند کردن یارانه ها، پیشنهاد دادیم که نماینده ای از سازمان هدفمندی یارانه ها در نشستها و جلسات شورای عالی کار برای تعیین دستمزد 90 حضور پیدا کند که این موضوع مورد استقبال نمایندگان عضو شورا قرار گرفت.

رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگر کشور با اشاره به اینکه شورای عالی کار می خواهد بداند سازمان هدفمندی یارانه ها چه حمایتها و یک بسته های حمایتی می تواند برای کارگران و کارفرمایان ارائه کند، گفت: جلسه رسمی و جدی 14 اسفند ماه شورای عالی کار برای تعیین مزد سال آینده قطعی شد.