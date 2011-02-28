وی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: افسانههای اقوام ایرانی از سراسر کشور جمعآوری شده که شامل اقوام ترکمن صحرا، کرد، ترک، خوزستان و دیگر جاها است .
این نویسنده اظهارکرد: عناصر جادویی و پریان در برخی داستانها مشترک است اما تعداد شخصیتها و فضاهای آن متفاوت است ولی مهمترین نکته در این است که تمام این افسانهها روح شرقی دارند و عاطفی هستند.
وی همچنین از ترجمه سه جلد کتاب با نام "افسانههای ترکمنستان" خبر داد و بیان کرد: سه جلد از این کتاب به دستم رسیده و در حال ترجمه آن هستم که در قالب یک کتاب منتشر میشود.
پاک ادامه داد: مجموعه افسانهها ترکمنستان را در قالب افسانههای جادویی، اجتماعی، حیوانات و افسانههای عاشقانه تقسیمبندی و ترجمه میکنم و به احتمال فراوان از سوی انتشارات هرمس منتشر میشود.
وی با اشاره به تصویب یک رمان در کانون پرورشی فکری کودکان و نوجوانان تاکید کرد: این رمان در یک فضای فانتزی در تقابل واقعیت و افسانه نوشته میشود.
عبدالصالح پاک سال 1341در بندر ترکمن متولد شده است. او علاوه بر کتابهای کودک و نوجوان برای بزرگسالان هم کتاب مینویسد، اما بیشتر کارهای او برای کودکان و نوجوانان است. از کتابهای پاک میتوان "چهل دروغ"، "دختر چوبی"، "موی سفید"، "جاده بیانتها"، "گرگ آوازخوان"، "روباه دم بریده"، "کلاه پوستی" و "نان کی عسل میشود" را نام برد.
