استیضاح نامجو کمک به دولت در جهت کاهش وزارتخانه ها است

موسی الرضا ثروتی نماینده بجنورد در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با تاکید بر اینکه 45 امضا کننده استیضاح وزیر نیرو امضای خود را پس نخواهند گرفت گفت: ناصری نماینده شادگان به عنوان قاضی القضات انتخاب شده و از تک تک نماینده امضا کننده پرسیده که آیا امضای خود را در آینده پس خواهند گرفت یا خیر. که همه امضا کنندگان قسم شرعی یاد کرده اند که چنین نخواهند کرد.

وی گفت: ما به وظیفه اصلی خود عمل می کنیم و در واقع کاری که انجام می دهیم کمک به دولت است گویا دولت می خواهد 5 وزارتخانه را کاهش دهد البته ما کاری به این مسائل نداریم وظیفه ما دفاع از حق مردم است و تا زمانی که ببینیم مردم مشکل دارند به این طریق عمل می کنیم.

ثروتی با اشاره به جلسه دو هفته قبل خود و تعدادی از نمایندگان با وزیر نیرو و ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس خاطر نشان کرد: ما در این جلسه 5 ساعت گفتگو کردیم اما متاسفانه اظهارات نامجو هیچ کدام از نمایندگان را قانع نکرد.

وی گفت: 4 ماه است که بحث استیضاح وزیر نیرو در جریان است ما می خواهیم مشکلات مردم حل شود در صورتیکه مشکلات مردم حل شود ما مشکلی نمی بینیم که موضوع را پیگیری کنیم اینکه گفته می شود این اقدام تصفیه حساب سیاسی یا در راستای تضعیف دولت است را قبول نداریم زیرا معتقدیم در مسئله آب، برق، فاضلاب و آب روستایی بعید است کسی پشت پرده دنبال امتیازگیری باشد.

ثروتی عدم اجرای مصوبات دولت از سال 85 و همچنین سفرهای استانی را از عمده ترین دلایل استیضاح نامجو عنوان کرد و گفت: پاسخی که نامجو به ما می دهد این است که رئیس جمهور هر چقدر دلش می خواهد مصوبه تصویب کند اما من نمی توانم اجرا کنم.

ثروتی گفت: رئیس جمهور کار خودش را می کند و نامجو هم کارش خودش را.

وی در پاسخ به این سئوال که با توجه به اینکه ریشه عدم اجرای مصوبات مشخص است چرا وزیر را استیضاح می کنید؟ گفت: ما این گفته نامجو را قبول نداریم که علت عدم اجرای مصوبات ناتوانی وزارتخانه است و این رئیس جمهور است که مصوبه تصویب می کند و در توان وزیر نیرو نیست. ما معتقدیم به وزیر و برنامه های او رای داده ایم وزیراست در زمان تصویب بودجه در هیئت دولت باید از مردم و حقوقشان دفاع کند.

ثروتی گفت: روستایی با جمعیت 4 هزار نفر داریم که وقتی با آنها صحبت می کنیم می گویند ما نماز نمی خوانیم و این بر گردن شماست علت آن است که آنها آب ندارند روزی دو تانکر برای آنها برده می شود ما 206 روستا داریم که در مورد آب بحران دارند. آیا برگزاری جلسه در کیش مهمتر است یا پول آب دادن به روستاها.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: آقای نامجو می گوید 108 میلیارد تومان پول آب روستایی را آقای عزیزی معاونت برنامه ریزی رئیس جمهور به وزارتخانه نمی دهد و سئوال هم که می شود پاسخ می شوند که هدفمندی یارانه ها اولویت دارد سئوال ما این است که چرا برخی از قوانین طبق قانون تخصیص داده می شود اما برخی دیگر بدون اجرا باقی می ماند.

ثروتی در پاسخ به سئوال که در صورت رای آوردن استیضاح وزیر نیرو چه نفعی عاید کشور و مردم خواهد شد گفت: در این صورت دولت متوجه می شود که به قولی که به مردم می دهد عمل کند. در صورتیکه عدالت اجرا شود ما حرفی نداریم.