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۸ اسفند ۱۳۸۹، ۱۵:۰۵

با حضور محققان خارجی/

همایش اسلام و روابط بین الملل در دانشگاه گیلان برگزار می شود

همایش اسلام و روابط بین الملل در دانشگاه گیلان برگزار می شود

همایش بین المللی اسلام و روابط بین الملل، چهارشنبه 11 اسفند ماه با حضور محققین و اندیشمندان داخل و خارج کشور در دانشگاه گیلان برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا سیمبر- دبیر علمی این همایش گفت: همایش بین المللی اسلام و روابط بین الملل در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری در خصوص بومی سازی و اسلامی شدن علوم انسانی و با هدف بررسی اسلام و نقش آفرینی آن در نظام بین المللی با همکاری انجمن علمی ایرانی روابط بین الملل برگزار می شود.

وی تمهیدات نظری مفهومی، مسائل ایران، جهان اسلام و روابط بین الملل و همچنین موضوعات سیاسی امنیتی را از محورهای این همایش برشمرد.

دبیر همایش اسلام و روابط بین الملل در دانشگاه گیلان گفت: تاکنون 423 چکیده مقاله به دبیرخانه همایش رسیده که از این تعداد 212 چکیده داخلی و خارجی پذیرفته شده است. همچنین  30 مقاله به صورت شفاهی در روز همایش و حدود 40 مقاله نیز به صورت مکتوب ارائه می شود.

کد مطلب 1262833

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