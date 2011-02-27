به گزارش خبرگزاری مهر، نشست کمیته فنی باشگاه استیل‌آذین به منظور بررسی دلایل شکست‌های این تیم، برنامه‌ریزی برای خروج از بحران و حضور موفق در 10 بازی حساس باقی مانده تا پایان فصل که برای این تیم بسیار مهم و سرنوشت ساز است، طی دو روز آینده برگزار می شود.

علی پروین رئیس سازمان فوتبال باشگاه استیل آذین مسئولیت این جلسه را برعهده دارد و سعی کرده از تجربه‌‍اش برای نجات این تیم از سقوط به دسته اول خودداری کند. از سوی دیگر با تشخیص کادر فنی تیم استیل آذین، پس از بازی با تراکتورسازی بازیکنان این تیم یک جلسه تمرین ریکاوری را انجام دادند اما تمرینات روز یکشنبه این تیم تعطیل شد.

بر همین اساس تمرینات تیم فوتبال استیل آذین از فردا دوشنبه در دو نوبت صبح و بعدازظهر در ورزشگاه شهید دستگردی پیگیری می‌شود. استیل آذین که در حال حاضر قعرنشین مسابقات لیگ برتر است، روز جمعه هفته جاری در ورزشگاه دستگردی میزبان صبای قم خواهد بود.