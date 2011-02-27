خانه پیشاهنگی جمعیت هلال احمر مرکز مازندران افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، افتتاح خانه های پیشاهنگی اقدامی موثر با هدف آموزش مسئولیت پذیری و آشنایی هر چه بیشتر با اهداف عالیه جمعیت هلال احمر است.

وحید ایمانی، سرپرست معاونت جوانان جمعیت هلال احمرمازندران ظهر یکشنبه در مراسم افتتاح این مرکز در سخنانی با تقدیر از تلاش های مدیریت و پرسنل پرتلاش جمعیت هلال حمر شهرستان ساری، افتتاح خانه پیشاهنگی را فرصت خوبی برای حضور فعالانه و مشارکت جوانان در اداره امور جامعه و عرصه تعیین سرنوشت عنوان کرد.

وی گفت: ترویج آموزه ها و فرهنگ اصیل جمعیت هلال احمر از وظایف تعریف شده پیشاهنگان جوان است که می تواند پشتوانه ای قوی برای جمعیت هلال احمر باشد.

جمعیت هلال احمر شهرستان ساری دارای هشت کانون دانشجویی متشکل از چهار هزار و 429 نفرعضو خواهر دانشجو و چهار هزار و 793 نفر عضو برادر و هزار و 70 نفر عضو جوان خواهر شاخه آزاد و هزار و 119 نفر عضو برادر و شاخه دانش آموزی دارای هشت هزار و 311 عضو خواهر و 26 هزار و 498 نفر عضو برادر است.