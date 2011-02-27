پژوهشهاى باستان شناسى حاکمیت علمى ایران بر خلیج فارس را مستندتر مى کند

به گزارش خبرنگار مهر در قشم، عبدالرضا دشتى زاده بعدازظهر یکشنبه در نشست مطبوعاتی بیان داشت: جزیره قشم به دلیل دارا بودن دشتهاى ساحلى و میانکوهى و شرایط زیستى متنوع و همچنین قرار گرفتن این سرزمین در میان جزایر لارک، هنگام و هرمز از اهمیت مهم تاریخى برخوردار است که نقش این جزیره را به عنوان یک مرکز مسلط بر تنگه هرمز و جزایر یاد شده متجلى مى سازد.

به گفته وى، هرگونه عملیات پژوهشى و اجرایى در جنبه هاى مختلف مدیریت میراث فرهنگى شامل (باستان شناسى و علوم میان رشته اى، مرمت و ساماندهى آثار تاریخى، ایجاد موزه و همچنین برنامه هاى فرهنگى _ آموزشى) ارتباط مستقیم با پاسداشت میراث مادى و معنوى خلیج فارس دارد.

رئیس اداره میراث فرهنگى سازمان منطقه آزاد قشم بیان داشت: مطالعات باستاشناسى در چند سال اخیر در کشورهاى حوزه جنوب خلیج فارس حاکى از حضور ایرانیان در دوره هاى هخامنشى، اشکانى و ساسانى دارد.

وى ادامه داد: پژوهشهاى باستان شناسى در جزیره قشم بر حضور ایرانیان در دوره هاى متعدد در خلیج فارس تصریح دارد.

دشتى زاده خاطرنشان کرد: ثبت و مستند نگارى یکى از وظایف مهم حوزه میراث فرهنگى است که در این راستا بررسى و بازدیدهاى متعددى به وسیله اداره کل گردشگرى، میراث فرهنگى و صنایع دستى سازمان منطقه آزاد قشم انجام شده و این پژوهشها و بررسیهاى جدید منجر به شناسایى آثار باستانى مهمى در این جزیره شده که همگى نشان از حضور ایرانیان باستان در دوران هخامنشى، اشکانى و ساسانى دارد.

وى گفت: این بررسىها با تصریح بر حضور ایرانیان در خلیج فارس همچنین بر تسلط حاکمیت علمى ایران بر روى این دریاى مهم از دوران باستان نیز صحه مى گذارد.

رئیس اداره میراث فرهنگى سازمان منطقه آزاد قشم تصریح کرد: متاسفانه کشورهاى حوزه جنوب خلیج فارس با گماردن باستان شناسان خارجى که درک کاملا ابتدایى از فرهنگهاى گذشته بشرى در حوزه خلیج فارس دارند تلاش گسترده اى در تحریف نام خلیج فارس دارند.

به گفته وى، بناهاى تاریخى به ویژه سازه دفاعى متعدد در جزیره قشم نشان از این حقیقت دارد که این جزیره شاهد وقایع خاص در تاریخ خلیج فارس بوده که قلعه پرتغالىها، قلعه نادرى و برجهاى دیده بانى لافت و همچنین محوطه کولغان و کلات کشتاران از جمله سازه هاى مهم دفاعى محسوب مى شوند که در صورت مطالعه مى توانند صفحات مبهم حوادث خلیج فارس را روشن و تفسیر نمایند.

دشتى زاده با اشاره به اهمیت حفظ آثار باستانى بیان داشت: عدم توجه مطلوب به حفظ آثار باستانى موجود در جزیره قشم مى تواند صدمات جبران ناپذیرى به میراث مادى خلیج فارس و موازى با آن هویت ملى ایرانیان برساند.