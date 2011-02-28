وابستگی به نفت در بودجه 90 افزایش یافته است

جعفر قادری در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، در خصوص ارزیابی خود از لایحه بودجه 90 گفت: بیشترین بحث ما در کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص قانون هدفمند کردن یارانه ها و میزان اعتبارات در نظر گرفته شده برای آن در بودجه 90 است.

وی گفت: در این خصوص ابهامات زیادی و جود دارد که مسئولان باید با حضور در جلسات کمیسیون های تخصصی به این سئوالات پاسخ دهند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خاطر نشان کرد: برآورد مقدماتی از محل افزایش قیمت حامل های انرژی حدود 32 تا 35 هزار میلیارد تومان است که این مبلغ مجموعا بین اقشار مختلف مردم توزیع می شود و آنچه باید در بودجه لحاظ شود و بخشی که باید به صنعت و کشاورزی تزریق شود مشخص نیست.

وی گفت: دولت در اجرای این قانون 30 درصد سهم صنایع را به صورت پول نقد به این بخش نمی دهد و صرفا از طریق ارائه تسهیلات ارزان قیمت از طریق خطوط اعتباری بانک مرکزی به صنایع کمک می کند این موارد جای ابهام دارد زیرا کاری که دولت می کند با قانون هدفمند کردن یارانه ها هماهنگ نیست.

نماینده شیراز یادآور شد: دولت هم اکنون 4 هزار میلیارد تومان به شرکت برق کمک می کند که البته این کمک از محل افزایش قیمت سوخت بخش برق تامین شده است.

قادری گفت: از جمله مباحث دیگری که در کمیسیون برنامه و بودجه بر روی آن بررسی هایی صورت گرفت فروش سهام بود که کمیسیون برنامه و بودجه پیشنهاد افزایش 25 تا 28 میلیارد تومانی سهام را ارائه کرد. آنچه در لایحه بودجه 90 درباره فروش سهام لحاظ شده 33 هزار و 200 میلیارد تومان است.

وی گفت: تلاش داریم بودجه 90 را به گونه ای ببندیم که علاوه بر تحقق احکام برنامه پنجم، امکان استفاده از حساب های ذخیره ارزی به راحتی فراهم نشود و از همین آغاز کار برنامه پنجم مورد تعرض قرار نگیرد.

قادری خاطر نشان کرد: وابستگی لایحه به نفت فوق العاده زیاد است درست است که طرح های عمرانی نیمه تمام وجود دارد اما در صورتیکه با کاهش قیمت نفت مواجه شویم کار برای ما و اداره کشور با مشکل مواجه می شود.