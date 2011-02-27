دانش آموزان آملی جشنواره غذا و شیرینی برپا کردند

به گزارش خبرنگار مهر، مدیربرپایی این جشنواره ظهر یکشنبه به خبرنگاران گفت: درجشنواره غذا و شیرینی حدود 60 نفر از دانش آموزان مدرسه غیرانتفاعی دخترانه ابتدایی " فرزندان ایران " آمل انواع غذاهای سنتی ومحلی رایج مازندرانی را عرضه کرند.

ربابه قانع زاده افزود: دراین جشنواره بیش از 60 نوع غذاهای محلی وسنتی شامل انواع شیرینی ها، ترشیجات، ماکارونی، آش، برنجک، قطاب، کماج، کیک، دسرهای محلی، را برای فروش عرضه کردند.

وی اضافه کرد: دراین جشنواره غذایی دانش آموزان پایه های مختلف این مدرسه به همراه اولیای آنان همکاری داشتند.

مدیربرپایی این جشنواره تصریح کرد: تمامی عوائد حاصل از فروش غذها وشیرینی های این جشنواره برای کمک به درمان بیماران سرطانی شهرستان آمل اختصاص داده خواهد شد.

قانع زاده ادامه داد: استقبال خوبی از سوی خانواده های دانش آموزان از جشنواره غذایی شده به طوری که باحضور آنان بیشتر غذاهای عرضه شده خریداری شد.

وی یادآورشد: جشنواره های مختلف که با همکاری وحضور دانش آموزان به مناسبت های برگزارمی شود، بحث شناسایی استعدادهای آنان در زمینه های مختلف ونیز ارتباط بیشترآنان با همنوعان می شود.

این جشنواره به مدت یک روز درمدرسه ابتدایی غیرانتفاعی فرزندان ایران آمل ادامه دارد.