افتتاح مرکز تحقیقات جامع غشاء در دانشگاه صنعتی سهند تبریز

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، معاون پژوهشی و فناوری وزیر علوم ظهر یکشنبه در افتتاح این مرکز تحقیقاتی گقت: امروز روز بسیار مهمی در پیشرفت علمی در زمینه غشاء در کشور است که با افتتاح مرکزتحقیقات غشاء دانشگاه صنعتی سهند و ارتباطی که از هم اکنون با مراکزصنعتی برقرار کرده نوید پیشرفت چشمگیری را در زمینه این فناوری می دهد.

مهدی نژاد نوری با اشاره بر نقش بسیار مهم غشاء ها در صنعت گفت: غشاءها کاربرد بسیار مهمی در پزشکی و صنعت نفت دارد که کشور ما قبل از این وارد کننده مواد اولیه غشاء بود و با افتتاح این مرکز تحقیقاتی شاهد استفاده از شیوه تولید غشاء در کشور خواهیم بود و تجهیزاتی که برای تولید این غشاء لازم بود توسط اساتید دانشگاه صنعتی سهند طراحی و مهیا شده که باعث استقلال علمی کشور و رفع نیاز اساسی صنایع می شود.

مهدی نژاد نوری افزود: بایستی با ایجاد ارتباط درست و روزافزون بین صنعت و علم بتوان شاهد بهره وری بیشتر در جامعه و سیر صعودی پیشرفت در صنایع باشیم.

وی در بازدید از مراکز تحقیقاتی دانشگاه صنعتی سهند گفت: دانشگاه صنعتی سهند در زمینه تحقیقات و ارتباط آن با صنعت، موفقیت قابل ملاحظه ای داشته و افتتاح مرکز تحقیقات غشاء نیز نقطه عطفی در پیشرفت های این دانشگاه است.

معاون وزیر علوم با اشاره بر سخنان مقام معظم رهبری افزود: دانشگاه های کشور باید با تربیت نیروهای ارزشی و متعهد و نیروهای متخصص باعث تعالی و رشد در تمامی زمینه های علمی ،اجتماعی و فرهنگی شوند.

رئیس دانشگاه صنعتی سهند نیز در افتتاح این مرکز با اشاره بر نگرش سیستمی در تمامی بخش های تحقیقاتی این دانشگاه گفت: کلیه پروژه های تحقیقاتی در این دانشگاه به صورت تیمی انجام می گیرد که به نتایج علمی بسیار خوبی منجر شده است.

علی چناقلو در مورد افتتاح مرکز تحقیقات غشاء در دانشگاه سهند گفت: فعالیت های این مرکز بر مبنای نیاز های جامعه بوده و ساخت غشاء های پلیمری با آخرین فناوری و بر اساس اصل نیاز محوری و مشتری مداری می باشد ودر این زمینه کشور عزیزمان ایران جزء چند کشور صاحب این فناوری است .