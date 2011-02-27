مجوز صادرات 15 هزار تن کالا از استاندارد گیلان صاد شد

محمدعلی یوسفی در گفتگو با خبرنگارمهرافزود: این کالاها شامل چای، خرما و کشمش است که به کشورهای روسیه، جمهوری آذربایجان، هلند، ارمنستان، هند، ترکمنستان، ترکیه، کویت و کنیا صادر شده است.

وی ارزش کالاهای صادراتی را بیش از 225 میلیارد ریال اعلام کرد و اظهارداشت: صادرات کلید توسعه استان است که باید بیشتر به این مهم توجه شود.

مدیرکل استاندارد گیلان گفت: صادرات غیرنفتی چه از منظر اقتصادی و اثرات آن به اشتغال مولد و چه از منظر سیاسی به عنوان ابزار مهم ایجاد و تداوم ارتباط با کشورها، کلید توسعه کشور است.

وی افزود: در قرن حاضر سیر تکاملی توسعه جوامع و پیشرفت سریع در عرصه فناوری در زمینه ‌های مختلف علمی، تأثیر بسزایی در نحوه زندگی و رشد اقتصادی به جای گذاشته، به‌ طوری که این تحولات، ارتباط سریع ملت‌ ها با یکدیگر و عدم تکیه بر اقتصاد بسته، صدور محصولات تولیدی و خدمات مهندسی و سایر موارد را اجتناب ‌ناپذیر کرده است.

یوسفی ادامه داد: دولت ‌ها پرداختن به صادرات را مناسب ‌ترین راه عبور از مشکلات اقتصادی دانسته و براین اساس توسعه صادرات را عامل مهمی برای توسعه اقتصادی مطرح می ‌کنند چرا که دستیابی به بازارهای خارجی ضمن اینکه امکان استفاده از ظرفیت کامل و تولید به مقیاس اقتصادی را فراهم می ‌کند، موجب کاهش هزینه تولید و تأمین منافع مصرف‌ کننده داخلی می‌ شود.