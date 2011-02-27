به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرلشکر بسیجی دکتر سید حسن فیروز‌آبادی با گرامیداشت روز جهانی مبارزه با تبعیض نژادی گفت: تبعیض نژادی پدیده‌ای نامبارک است که در تاریخ معاصر به مثابه پیامد شوم سیاست‌های استعماری و استکباری آمریکا، انگلیس، صهیونیستها و برخی کشورهای بزرگ اروپایی دیگر به شمار می‌رود.

وی افزود: آمریکایی‌ها امروز نماد تناقض و ریاکاری در صحنه مبارزه با تبعیض نژادی در جهان هستند، آنها سعی می‌کنند خود را پرچمدار دموکراسی و حقوق بشر جهانی معرفی کنند؛ اما واقعیتهای اجتماعی حاکم بر جامعه آمریکا و نیز اعمال سیاستهای توام با وحشی‌گری و جنایت در اقصی‌نقاط دنیا علیه ملل و اقوام مظلوم خلاف آنرا ثابت می کند، کافی است نگاهی به زندگی سرخپوستان آمریکا بیندازیم.

سردار فیروز آبادی در ادامه اظهار داشت: برغم ژست‌های بشر دوستانه کاخ سفید، تبعیض‌های نهادینه شده در سراسر ایالات متحده همچنان وضعیت اسف باری را به سیاه‌پوستان آمریکایی تحمیل می‌کند و فاصله طبقاتی بین آنها و سفید‌پوستان را می‌توان از فقر حاکم بر آنها و نیز نوع برخورد یانکی‌ها و سیاست‌ها و قوانین پنهان و نانوشته‌شان علیه رنگین پوستان دریافت کرد نه فقط در دادگاهها و مراکز پلیس، بلکه حتی در مدرسه و میان کودکان تبعیض های ناروا اعمال می شود.

وی نحوه برخورد دولت آمریکا با حادثه دیدگان طوفان کاترینا در سال گذشته میلادی را از مصادیق بارز نژاد پرستی حاکمان کاخ سفید دانست و گفت: آمریکایی‌ها هم اینک پرچمدار نژاد‌پرستی نوین هستند، آنها در عصری که با فریادهای دروغین دفاع از حقوق بشر گوش مردم جهان را کر نموده‌اند زشت‌ترین صحنه‌ها را در رویارویی با مدیریت و امداد رسانی به ساکنین آسیب دیده ایالت‌هایی مانند نیواورلئان به نمایش گذاشته‌اند.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح تصریح کرد: صرف نظر از فقر گسترده‌ای که از میان تخریب‌های پر حجم ناشی از طوفان در این مناطق به چشم می‌آمد، عدم امدادرسانی به موقع به مردم مناطق طوفان زده نشان می‌دهد فقرا و سیاه پوستان برای سردمداران آمریکا شهروندانی درجه دوم محسوب می‌شوند و در این کشور تنها ثروتمندان و سفید پوستان از موهبت شهروندی درجه یک بهره‌مند هستند.

وی در ادامه بیان داشت: با وجود اینکه آمریکا در دنیا مدعی تحقق دموکراسی و حقوق بشر است در داخل کشور خود حقوق مسلم بخش ‌عمده‌ای از شهروندان را به دلیل تبعیض نژادی به فراموشی سپرده‌اند.

عضو شورای عالی امنیت ملی با تاکید بر اینکه بی دلیل نیست که دموکراسی آمریکا را دموکراسی ثروتمندان و بیگانه با فقرا می‌خوانند، اظهار‌داشت: نابرابری، بی عدالتی و تبعیض نژادی واقعیت هولناکی است که همواره بشریت را آزار داده است و وضعیت سرخپوستان و جامعه عظیم سیاه‌پوستان در جامعه آمریکا از مصادیق آن به شمار می‌آید.

وی در ادامه با تبیین علل و عوامل وحشت و هراس غربی‌ها از بیان نقش گذشته آنها در مورد تبعیض‌نژادی و مسئولیت‌های آنان در این زمینه‌خاطر نشان کرد: علت حساسیت اروپایی‌ها و غربی‌ها در مورد بازخوانی و یادآوری تبعیض های اعمال شده بر یهودیان در اروپا، سیاهان در آمریکا و آفریقا و کشتارهای میلیونی بومی‌ها در سرزمین‌های کشف شده در قاره‌ها، به خاطر پارادوکسی است که داعیان روشنفکری، تمدن و لیبرال دموکراسی را با آن مواجه می‌سازد.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت: این حساسیت نه به خاطر شرمساری از آن همه کشتار و جنایت و تبعیض، بلکه به دلیل عدم‌سازگاری عملکرد و رفتار پلید آنها با شعارهای فریبنده، روشنفکرمأبانه و حقوق بشری امروزشان است.

فیروزآبادی تصریح کرد: در عین حال یادآوری جنایات گذشته غربیها و اروپایی‌ها توسط سازمانها و نهادهای مستقل بین المللی و نیز رسانه‌ها، نخبگان و اندیشمندان فرهیخته، آزاد اندیش و بشردوست جوامع می‌تواند بعنوان عاملی بازدارنده از گسترش تبعیض نژادی ایفای نقش کند.

وی در ادامه با اشاره به ظهور روحیات نژاد پرستی و نظام هایی چون نازیسم در آلمان، فاشیسم در ایتالیا و صهیونیسم در فلسطین اشغالی که بر اساس اعتقاد به برتری نژادی و حق سیادت بر دیگران طی قرن گذشته و بعد از جنگهای جهانی اول و دوم به وجود آمده است اظهار داشت: سیاست‌ها و اهداف نظام سلطه امروز تبعیض را فراتر از نژاد به دایره ملیت‌ها، اقوام و مکاتب کشانده است و آنچه هم اینک در صحنه تحولات جاری منطقه و اعمال خشونت، وحشی‌گری و کشتارهای بی رحمانه از سوی حاکمان دیکتاتور و مستبد علیه ملت‌های مسلمان به پا‌خواسته در تونس، مصر، لیبی، بحرین، یمن و ... به چشم می‌آید گویای این واقعیت تلخ است که آمریکا وغرب شریک این جرائم هستند.

عضو شورای عالی امنیت ملی نامگذاری روزی به نام روز جهانی مبارزه تبعیض نژادی را یک اقدام انسانی دانست و تصریح کرد: روز جهانی مبارزه با تبعیض نژادی فرصتی را برای وجدان‌های آگاه و مدافعان عدالت و حقوق انسانی فراهم می‌آورد تا فراتر از صدور اطلاعیه‌های جهانی حقوق بشر و قطعنامه‌های متعارف بین المللی، بر اساس واقعیت‌ها و الگوهای تاریخی به آن بیاندیشند و آتش قوم گرایی و تبعیض نژادی را خارج از قلمرو اراده ابر سرمایه‌داری جهانی و قدرت های استعماری و سلطه گر خاموش کنند.

وی افزود: صحنه جهانی نشان می‌دهد راه نجات بشریت از آسیب‌های نژاد پرستی از مسیر دین و خداباوری و احیاء هویت اصیل انسانی و فطری و زنده ساختن مفاهیم اخلاقی و ارزشی می‌گذرد.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با تبیین رویکردها و راهبردهای افتخارآمیز نظام جمهوری اسلامی در مبارزه با تبعیض نژادی و پیشتازی مردم مؤمن و انقلابی ایران در این راستا خاطر نشان کرد: قطع ارتباط با رژیم‌های مستبد و نژادپرست از همان روزهای نخستین پیروزی انقلاب اسلامی در دستور کار امام راحل (ره) و نظام اسلامی قرار گرفت.

وی ادامه داد: جمهوری اسلامی در هیچ شرایطی ظلم و تبعیض در آفریقای جنوبی را در زمان حاکمیت رژیم آپارتاید تایید نکرد و تا سقوط رژیم نژاد پرست وقت همواره نه تنها از جامعه مظلوم سیاه پوستان حمایت می کرد بلکه دولتها و ملل آزاده و حق طلب را به حرکت و همراهی در این مسیر فرا می‌خواند.

فیروز‌آبادی با اشاره به رفتار نژاد پرستانه رژیم صهیونیستی با فلسطینیان اظهار داشت: ایران اسلامی درباره فلسطین نیز فریادگر رنجها و مصائب بی‌شمار مردم مظلوم آن بوده و همواره رفتار نژاد پرستانه رژیم غاصب صهیونیستی را محکوم کرده و به افشای آن پرداخته است و هم اینک نیز ملت ما طلایه‌دار دفاع از آرمان قدس و حمایت از فلسطین است.

وی تلاشهای سازمان ملل و دیگر مجامع بین المللی برای مبارزه با تبعیض نژادی را به دلیل اعمال سیاست‌های استعماری توسط برخی کشورهای زورگو و سلطه گر، ناکارآمد و ناکام توصیف کرد و افزود: جامعه بشری برای رهایی از تبعیض و بی عدالتی و تحقق دنیایی بهتر نیازمند اراده جمعی و تلاش‌های بسیار گسترده‌تر و همگانی تر است و در این مسیر باید در صدد یافتن الگویی جدید، عادلانه، کارآمد و مؤثر باشد و بی تردید آموزه‌های اسلام عزیز و تعالیم قرآن و ادیان الهی خواهد توانست ظرفیت لازم را برای الگوسازی در اختیار آنان قرار دهد.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره به موج اسلام خواهی در دنیا گفت: بی تردید اسلام و آئین پیامبر اعظم (ص) هم اینک پرچمدار راستین عدالت و صلح قرار گرفته است و موج گرایش جهانی به سمت اسلام نیز ناشی از همین باور است که هم اکنون در جامعه بشری شکل گرفته است.