دومین همایش ملی الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر عطاالله رفیعی گفت: سلسله نشست‌های الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت حرکت هوشمندانه‌ای بود که از سوی مقام معظم رهبری آغاز شد و اگر به درستی در جامعه تبیین شود سرمنشاء جنبش فکری و علمی در جامعه می شود.

وی در ادامه با اشاره به جایگاه الگوی ایرانی – اسلامی پیشرفت در اسناد بالا دستی کشور گفت: اهمیت رهبر انقلاب به این موضوع دلایل منطقی بسیاری دارد و دلیل نخست آن تجربه کشورهایی مثل ما است که در عرصه زندگی اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی خود خواسته یا ناخواسته تحت تأثیر الگوهای برآمده از دانش و تجربه غرب، کشور خود را اداره کرده اند.

رفیعی درباره تاثیر برگزاری همایش در تحقق این مهم گفت: برای رسیدن به چنین الگویی راه های مختلفی در پیش بود، انجام پروژه های مطالعاتی یکی از این راهکارها است، اما مرکز پژوهشهای فرهنگی و اجتماعی یک راه میانبر را انتخاب کرد و آن برگزاری همایش الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت است.

دبیر همایش ملی الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت افزود: نخستین همایش ملی الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت 2خرداد ماه سال جاری با هدف زمینه سازی علمی برای تدوین الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت برگزار شد که به لطف خداوند و با پشتیبانی معنوی و فکری و نیز مدیریت شایسته مقام معظم رهبری دستاوردهای گرانسنگ و ارزشمندی از همایش نخست الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت به ویژه در حوزه علوم انسانی حاصل شد.

رفیعی جریان سازی فکری و فرهنگی در جامعه را جزو مهمترین دستاورد همایش نخست دانست و افزود: به طور کلی در این همایش درصدد جریان‌سازی سیاسی و فرهنگی و نیز گفتمان‌سازی در خصوص الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت هستیم که در حال حاضر به نقطه قابل قبول و خوبی رسیده ایم.

وی تاکید کرد: از انفاس قدسی و الهی رهبری موضوع الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت سرعت بیشتری پیدا کرد.

وی با اشاره به برگزاری دومین همایش در اردیبهشت ماه سال 90 گفت: عدالت فردی و اجتماعی، نسبت های عدالت، شاخص های اندازه گیری عدالت، تحقق عدالت، عدالت و الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت از جمله محورهای دومین همایش ملی الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت است.

عضو هیئت علمی دانشگاه به نقش نخبگان اشاره داشت و تاکید کرد: نخبگان و پژوهشگران باید در این زمینه نظریه پردازی کنند و وارد این فضای علمی شوند و مقام معظم رهبری نیز خودشان از همه پژوهشگران و حوزویان و دانشگاهیان دعوت کردند که در این فضای تئوری سازی پیشرفت با مبنای ایرانی و اسلامی وارد شوند.