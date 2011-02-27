رزمایش ولایت موجب تقویت ارزشهای اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، استاندار خراسان جنوبی ظهر یکشنبه در اختتامیه این رزمایش اظهارداشت: امروز نیروهای مسلح ما دارای ویژگی های متفاوتی از نیروهای مسلح دردنیا هستند که آنها را در دنیا سرآمد کرده است.

قهرمان رشید ادامه داد: امروز نیروی انتظامی پناهگاه توده های مردم بوده و نیروهای مسلح ما در دفاع ارزش های اسلامی و انسانی پیشقراول و جلودار هستند.

وی یادآورشد: نیروی انتظامی جمهوری اسلامی با تبیین و تحقق اسلام ناب در ایران توسط امام راحل(ره) و رهبری های داهیانه رهبر معظم انقلاب اسلامی همواره به عنوان حافظین و نگهبانان نظام و انقلاب مطرح بوده اند.

وی اظهار داشت: درحال حاضر نیروی انتظامی در کنار سایر نیروهای مسلح از جمله سپاه، ارتش و بسیج در خدمت نظام و انقلاب بوده و قلبشان برای خدمت به مردم می تپدودر برخورد با آنان رئوف، مهربان و متواضع هستند و با دشمنان قاطع و پرصلابت بوده و برای دفاع از کیان اسلامی ایران سر از پای نمی شناسند.

وی با بیان اینکه نیروهای مسلح ما همواره در جهت تقویت ارزش های اسلامی و انسانی و آرامش وامنیت مردم تلاش می کنند، افزود: این ویژگی منحصر به فرد، نیروهای مسلح ایران را از سایر قوادرکشورهای عربی و اروپایی متمایز ساخته است که موجب شده ایران در تمامی زمینه ها با ثبات، اقتدار و قاطعیت پیشتاز باشد.

استاندار خراسان جنوبی بیان داشت: امروز چشم امید تمامی آزادی خواهان، مصلحین و افکارعمومی جهان به ایران دوخته شده است که قطعا نیروهای مسلح ما در این بین از جایگاه خاصی برخوردار هستند.

رشید با بیان اینکه متاسفانه امروز کشورهای همسایه ایران از جمله افغانستان و پاکستان و حتی برخی کشورهای آسیای میانه پایگاه نظامی آمریکا و نظام سلطه شده است، گفت: حضور این نیروهای بیگانه موجب ایجاد بی ثباتی وناامنی در این کشورها شده است که امیدواریم با حل مشکلات امنیتی در این کشورها بتوان به تعاملات همه جانبه پرداخت.

وی افزود: با این شرایط خراسان جنوبی به یمن انقلاب اسلامی و توجه نیروهای مسلح از امن ترین استان های کشور محسوب می شود که این امنیت با همت نیروهای مسلح در خدمت ارزش های اسلامی و انسانی بوده و موجب یاس و ترس دشمنان و دلگرمی دوست داران نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.