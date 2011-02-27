800 یادواره شهدا در مازندران برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، هادی ابراهیمی ظهر یکشنبه در دومین یادواره شهدای جامعه پزشکی مازندران در مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم (ص) گفت: مجلس شهدا بازیابی و بازشناسی سیره و اهداف شهدا است.

وی با بیان اینکه یاد و خاطره شهدا در جامعه ما حاکم و جاری است اظهار داشت: مازندران از استان های برتر در زمینه برگزاری یادواره شهدا است.

ابراهیمی افزود: دفاع مقدس از افتخارات انقلاب اسلامی است که مردم از هر طبقه و قشر در آن تاثیرگذار بودند و نقش جامعه پزشکی در پیشبرد اعداف دفاع مقدس و نظام اسلامی بر کسی پوشیده نیست.

معاون سیاسی استانداری مازندران خاطرنشان کرد: نورانیت و تاثیرگذاری انقلاب اسلامی با گفتمان آزادی خواهی و عدالت طلبی به برکت ریخته شدن خون های پاک و مطهری است که امروز صدای آن در جهان به گوش می رسد.

وی یادآور شد: حرکتی که امروز در برابر استبداد اتفاق افتاده نشات گرفته از انقلاب اسلامی ما است که برخی از بدخواهان می خواهند این فریاد آزادی خواهی را نتیجه انقلاب ندانند.

ابراهیمی با اشاره به اینکه برخی از اهداف شهدا به فراموشی سپرده شده و بعضا تجمل گرایی و رفاه زدگی در ما جاماندگان تاثیرگذاشته تصریح کرد: مکتب شهدا، مکتب تربیتی است.

وی با بیان اینکه حماسه های دفاع مقدس برای نسل ها باقی و جاری است افزود:گفتمان شهدای ما در زمان دفاع مقدس، گفتمان ولایت مطلقه فقیه بود و همه در وصت نامه های خود افراد به تاسی از الگوی ولایت فقیه سفارش کرده اند.

ابراهیمی گفت: یادواره شهدا تلنگری است تا افراد خود را پیدا کرده و در خط و جریان امام قرار گیرند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران در این مراسم اظهار داشت: شهدا ذخیره هایی برای بیداری ما هستند.

محمدمهدی ناصحی با بیان اینکه دبیرخانه دائمی ستاد یادواره شهدای جامعه پزشکی دائر می شود خاطرنشان کرد:167 شهید در جامعه پزشکی مازندران شناسایی شده اند که جوان ترین شهید 22 ساله و مسن ترین شهید 57 ساله بوده است.

وی یادآور شد: مدیران دستگاه ها آمادگی کامل برای تکریم خانواده های شهدا و ایثارگران داشته و در راستای رفع مشکلات آنها گام بر می دارند.