بازنده اصلی در حرکت عظیم مردم منطقه آمریکا است

محمد صادق الحسینی کارشناس مسائل خاورمیانه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره برخورد معنادار رهبر انقلاب در عدم موضع گیری در سخنرانی های اخیر خود در خصوص اغتشاشات اخیر تهران گفت: حرکت فتنه گران در روز 25 بهمن یک حرکت غیر واقعی، غیر ملموس و غیرعینی بود.

وی ادامه داد: دشمن آتشی را در داخل کشور برافروخت که در برابر پیروزی مردمی در تونس ، مصر و دیگر کشورهای جهان عرب بسیار کوچک و ناچیز بود.

این کارشناس مسائل خاورمیانه تصریح کرد: مسئله ای که در تهران واقع شد دارای ارزش نبود که حضرت آیت الله خامنه ای یا هر کس دیگری بخواهد به آن بپردازد، این تحرک حتی از جنس اپوزیسیون هم نبود بلکه سلطنت طلبان و منافقین به دنبال آن بودند.

وی با اشاره به این جمله مقام معظم رهبری که "کلید حل مشکلات مسلمانان در جمع شدن بساط آمریکا در منطقه نهفته است" اظهار داشت: مطمئنا مشکل اصلی در منطقه وجود نیروهای بیگانه است و تمرکز دستگاه دیپلماسی کشور نیز بایستی رو به افتضاح کشاندن نیروهای خارجی باشد.

این کارشناس مسائل خاورمیانه افزود: دشمنان و نیروهای بیگانه حاضر در منطقه قصد دارند با استفاده از تحرکات مردمی به وجود آمده در جهان عرب به موج سواری بپردازند و از این حرکت عظیم مردمی - اسلامی در جهان عرب به سود خود استفاده کنند.

صادق الحسینی تاکید کرد: دشمنان اسلام قصد دارند تا این انقلاب ها را در نطفه خفه کنند و اجازه ندهند حرکت های مردمی در مصر یا تونس و دیگر کشورهای عربی به سرانجام برسد.

وی ادامه داد: غرب می خواهد به جهان این گونه القا کند که در منطقه یک نوع هرج و مرج به وجود آمده است.

این کارشناس مسائل خاورمیانه با اشاره به اینکه انقلاب ملت ایران یک الگوی مناسب برای دیگر ملت ها است ، بیان داشت: امام راحل (ره) می فرمودند: به خود این باور را بدهید که خواهید توانست و این مسئله باور خود ایشان بود.

صادق الحسینی تصریح کرد: این انقلاب های واقعی که در حال وقوع است نتیجه انباشت شدن باورهای تک تک مردم در طول این 3 دهه می باشد که در انقلاب بزرگ جهان عرب متمرکز شده است.

وی ادامه داد: حرکت جهان عرب در راستای یک بیداری انسانی اسلامی واقعی جهت نجات از ذلت و هژمونی غربی ها برای به دست آوردن هویت دینی و فرهنگی خودشان صورت گرفته است و کسی هم نمی تواند جلوی آن را بگیرد.

این کارشناس مسائل خاورمیانه اظهار داشت: پیروز اصلی در این بازی جمهوری اسلامی ایران و بازنده اصلی نیز ایالات متحده آمریکا است.