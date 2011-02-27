فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی تدوین شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی ذوعلم از تدوین فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی خبر داد و اظهار داشت: مهمترین طرح های همکاری حوزه و آموزش و پرورش بر عهده گروهی از محققان موسسه امام خمینی(ره) قرار گرفت و اکنون پس از سه سال تلاش فشرده پژوهشی این اثر گرانقدر که با هدایت علمی حضرت آیت الله محمد تقی مصباح یزدی به فرجام رسیده است، ارائه گردید.



وی در ادامه بیان داشت: بر اساس قرادادی که بین سازمان پژوهش و برنامه ریزی از طرف وزارت آموزش و پرورش و موسسه پژوهشی و آموزشی امام خمینی(ره) در سال 86 امضاء شده بود پروژه پژوهشی تدوین فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی به عنوان یکی از مهمترین طرح های همکاری حوزه و آموزش و پرورش بر عهده گروهی از محققان موسسه امام خمینی(ره)قرار گرفت و اکنون پس از سه سال تلاش فشرده پژوهشی به اتمام رسیده است.



ذوعلم در خصوص مشخصات این اثر اظهار داشت: این اثر در سه بخش و در حجمی بالغ بر 600 صفحه تدوین شده و در حال طی مراحل نهایی برای چاپ سپاری توسط سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی می باشد.



وی بر ادامه همکاری های موثر بین حوزه و آموزش و پرورش تأکید کرد و گفت: انجام این کار پژوهشی یکی از نمونه‌های برجسته حضور علمی و جهت بخش حوزه‌های علمیه در عرصه تعلیم و تربیت به شمار می‌آید و با توجه به نوآوری‌ها و امتیازات ویژه‌ای که نسبت به تحقیقات مشابه در عرصه تعلیم و تربیت اسلامی دارد، گام بلندی برای تبیین زوایای پنهان و دقیق تعلیم و تربیت اسلامی را در اختیار سیاستگزاران، کارشناسان و مدیران تعلیم و تربیت قرار می دهد.



دبیر ستاد همکاری های حوزه و آموزش و پرورش در ادامه اظهار داشت: مباحث دقیق بخش دوم این کتاب بطور ضمنی و صریح، بسیاری از شبهات و پرسش های فلسفی و نظری در باب مبانی معرفت شناسی، هستی شناسی، انسان شناسی و ارزش شناسی تعلیم و تربیت از منظر اسلامی را پاسخ داده است، همچنین یافته های ابتکاری و مهم این اثر و تاکید بر اعتبار عقل، نقل و تجربه در مسائل عینی تعلیم و تربیت از امتیازات این تحقیق می‌باشد.



ذوعلم در پایان از دست اندرکاران این پژوهش بویژه علامه آیت الله مصباح یزدی و پشتیبانی های وزارت آموزش و پرورش و مسئولان سازمان پژوهشی و برنامه ریزی آموزشی تشکر کرد و اظهار امیدواری کرد که این قبیل همکاری های علمی و عمیق حوزه و آموزش و پرورش در سایر سطوح و عرصه ها نیز گسترش یابد.