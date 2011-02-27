راه اندازی کتابخانه در زندانها ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمد ابراهیم افشاری پیش از ظهر یکشنبه در جلسه انجمن کتابخانه های عمومی استان که در استانداری برگزار شد، با بیان اینکه کتاب و کتابخوانی یکی از زیرساختهای اصلی برای توسعه فرهنگی هر استانی است، اظهار داشت: در این راستا باید با ارائه امکانات، تجهیزات بهتر و زیباسازی کتابخانه ها موجب فراهم شدن زیرساختهای لازم جهت ترغیب هرچه بیشتر قشر جوان به این امکان فرهنگی شد.

وی از بی توجهی به مقوله کتاب و کتاب خوانی از سوی اعضای انجمن کتابخانه های استان انتقاد کرد و افزود: فرهنگ کتاب و کتابخوانی به لحاظ اهمیتی ویژه ای که در بحث توسعه استان دارد باید مورد توجه کلیه اعضای حقیقی و حقوقی این انجمن قرار گیرد.

افشاری توجه به وضعیت کتابخانه ها و فرهنگ کتابخوانی را از اساسی ترین کارهای فرهنگی عنوان کرد و بیان داشت: نباید موضوع کتابخوانی در کنار سایر مباحث فرهنگی مطرح شود چرا که این مسئله یک اصل و مبنا برای سایر حوزه‌ های فرهنگی به حساب می‌ آید .

و ی بر فراهم شدن بستر فرهنگ مطالعه مفید در استان تاکید کرد و گفت: در این راستا باید برنامه ریزی های لازم انجام شود تا امکان استفاده مطلوب دانشجویان، دانش آموزان و حوزه های علمیه از این امکان فرهنگی فراهم شود.

معاون سیاسی امنیتی استاندار خراسان جنوبی در پایان به قدمت فرهنگی و تاریخی خراسان جنوبی اشاره کرد ویادآور شد: در این راستا ساخت کتابخانه مرکزی استان از پروژه های ضرروی استان احساس می شود که در ماه گذشته کلنگ زنی شده و در دست اجرا است.