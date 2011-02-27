"الزاویه"در تصرف کامل انقلابیون/ حرکت گردانهای قذافی به سمت "مصراته"

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی الجزیره لحظاتی پیش در خبری فوری اعلام کرد : گردانهای امنیتی وابسته به قذافی هم اکنون از شهر سرت به سمت شهر مصراته در حال حرکت هستند.



بر اساس این گزارش، گردانهای امنیتی قذافی با هدف سرکوب مردم شهر مصراته که عملا کنترل این شهر را به دست گرفته اند، از راه زمینی به راه افتاده اند.



از سوی دیگر، خبرگزاری رویترز از تسلط کامل انقلابیون بر شهر الزاویه در غرب پایتخت لیبی خبر داد