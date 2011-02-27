تصمیمات جدید دولت برای حمایت از صنعت در سال 90

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر محرابیان از برنامه های گسترده دولت در سال 90 برای حمایت از صنعت گران و معدن کاران خبر داد و گفت: جزییات برنامه های دولت در سال 90 برای حمایت از بخش صنعت و معدن به زودی اعلام خواهد شد.

وزیر صنایع و معادن، اعلام کرد: در سال آینده بخش قابل توجهی از منابع صندوق توسعه ملی به بخش صنعت و معدن اختصاص خواهد یافت، افزون بر این مجموع اعتبارات عمرانی کشور در سال آینده بیش از 2 برابر شده است که به طور قطع باعث رونق تولید و صنعت می شود.

محرابیان با اشاره به اینکه صندوق توسعه ملی تفاوت های جدی با حساب ذخیره ارزی دارد، خاطرنشان کرد: در حساب ذخیره ارزی وجهی در اختیار بانک ها قرار می گرفت و بانک های عامل به نیابت از دولت اختیار داشتند این منابع را در اختیار بخش هایی قرار دهند که دولت تعیین می کند، اما مشکل اینجا بود که این منابع قدرت کافی ایجاد نمی کرد.

وی خاطر نشان کرد: یعنی اگر پرداخت 20 میلیارد تومان تسهیلات مصوب می شد، این 20 میلیارد تومان در فاصله زمانی 2 سال و در چند مرحله پرداخت می شد، با این حساب این 20 میلیارد تومان به اندازه خودش هم قدرت مالی ایجاد نمی کرد.

وزیر صنایع و معادن تصریح کرد: این در حالی است که در صندوق توسعه ملی دولت بنا را بر افزایش قدرت پول گذاشته است، به نحوی که اگر دولت وجوهی را به بانک ها می پردازد قدرت این پول از طریق تامین سرمایه بانک، اوراق مشارکت و ... افزایش خواهد یافت. در صندوق توسعه ملی این وجوه چندین برابر قدرت اجرای طرح پیدا می کند.

محرابیان تاکید کرد: منابع صندوق توسعه ملی می تواند صرف طرح های توسعه ای یا ایجاد طرح های جدید در بخش صنعت و معدن شود. همچنین این منابع می تواند سودهای متفاوتی داشته باشد به نحوی که ممکن است برای یک طرح این سود 10درصد باشد و برای یک طرح دیگر هیچ سودی دریافت نشود.

وی بیان داشت: قصد داریم در رشته های مختلف از طریق ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاران، اهداف کلان کشور در بخش صنعت را به ثمر برسانیم.

وزیر صنایع در ادامه با بیان اینکه طرح مسکن مهر در سال آینده با قدرت و قوت بیشتری ادامه پیدا خواهد کرد، گفت: امروز با زیر ساخت هایی که در بخش صنعت و معدن ایجاد شد، محدودیت تامین مصالح ساختمانی به صورت کامل از ذهن برنامه ریزان کشور پاک شد، این در حالی است که تا همین چند سال پیش طرح هایی فراوانی وجود داشت که تنها به دلیل تامین نشدن سیمان معطل مانده بودند.