محمد صلصالی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد وضعیت مالی باشگاه ذوب آهن ضمن بیان مطلب فوق گفت: هرچند تیم ذوب‌آهن با کسب نتایج ارزنده در مسابقات لیگ برتر دوباره اوج گرفته و در بهترین روزهای حرفه‌ای و فوتبالی خود قرار دارد اما باید بگویم در شرایط مالی خوبی قرار نداریم و بازیکنان تیم بیش از شش ماه است حقوق خود را دریافت نکرده‌اند.

وی تاکید کرد: فکر می‌کنم در حال حاضر باید حمایت بیشتر و بهتری از باشگاه و تیم فوتبال ذوب‌آهن انجام شود زیرا مجموعه ورزشی ذوب‌آهن افتخارات بسیاری را که برای دیگر باشگاه‌ها در حد آرزو بوده را کسب کرده است که این مسئله کمی نیست.

کاپیتان تیم فوتبال ذوب‌آهن اصفهان خاطرنشان کرد: بازیکنان ذوب آهن بسیار خوب و بدون‌حاشیه هستند و تاکنون صدای‌شان در نیامده ولی به نظر می‌رسد با توجه به شرایط و وضعیت خوب تیم در جدول رقابت‌های لیگ برتر، هر چه زودتر باید برای حل مشکلات مالی فکری اساسی شود.

صلصالی با تاکید بر اینکه صبوری هم حدی دارد، افزود: هر چند از طرف همه بازیکنان تیم، این اطمینان را می‌دهم که با همه توان در مسابقات لیگ قهرمان آسیا و رقابت‌های لیگ برتر به میدان می‌روند و برای موفقیت تیم از جان مایه می‌گذارند اما برای بهتر شدن شرایط روحی روانی بازیکنان، این کم لطفی کارخانه ذوب‌آهن که در حمایت مالی خود از باشگاه کوتاهی کرده، جای بحث دارد.

وی اضافه کرد: اگر کارخانه ذوب آهن از باشگاه حمایت کند، یعنی از ما حمایت کرده است. البته ادامه چنین شرایطی بدون تردید آسیب‌های فراوانی را به مجموعه تحمیل می‌کند که شاید قابل جبران نباشد. این را به خوبی می‌دانم اگر هم در فصل جاری ضربه نخوریم، از فصل بعد و برای شروع رقابت‌ها و بستن تیم ضربه خواهیم خورد.

کاپیتان تیم فوتبال ذوب‌آهن اصفهان در پایان گفت: باید قبول کنیم اگر باشگاه‌های دیگر چنین شرایطی را داشتند، در حاشیه‌ای پایان ناپذیر فرو می‌رفتند و چنانچه درایت اصغر دلیلی و پیگیری‌های وی نبود، شاید وضع بدتر از این هم می‌‍شد. من به عنوان کاپیتان تیم و به همراه دیگر بازیکنان حمایت خود را از ایشان اعلام می‌کنیم.