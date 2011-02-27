طرح کالبدی شمال شرق ایران تهیه شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، میرمحمد غراوی ظهر یکشنبه در جلسه، کارگروه های معماری و شهرسازی استانهای خراسان رضوی، خراسان شمالی و خراسان جنوبی، اظهار داشت: تاکنون طرح کالبدی هشت منطقه کشور تهیه شده است.

وی ادامه داد: طرح کالبدی منطقه ای با هدف مکان یابی برای گسترش آینده شهرهای موجود، ایجاد شهرها و شهرک ‌های جدید و ‌پیشنهاد شبکه شهری آینده کشور تهیه می گردد.

معاون وزارت مسکن و شهرسازی تصریح کرد: چگونگی استقرار شهرها در پهنه کشور، سلسله مراتب میان شهرها به منظور تسهیل و مدیریت سرزمین و امر خدمت رسانی به مردم و پیشنهاد چارچوب مقررات ساخت و ساز در کاربری ‌های مجاز زمین‌ های سراسر کشور از دیگر اهداف اجرای این طرح ها می باشد.

غراوی تاکید کرد: در این طرح ها ظرفیتها و مزیت های هر منطقه ارائه شده و پیشنهادهایی برای پیشرفت منطقه ارائه می گردد.

وی از مسئولان دستگاه‌های ذیربط خواست با بررسی دقیق طرح کالبدی، نظرات اصلاحی و اطلاعات تکمیلی خود را به دبیرخانه کارگروه شهرسازی و معماری استان‌ های خراسان منعکس کنند تا پس از تصویب در شورای برنامه ریزی و کارگروه مسکن و شهرسازی هر استان به کارگروه شهرسازی کشور ارائه شود.

سعید حسین پور معاون امور عمرانی استانداری خراسان رضوی نیز اظهار داشت: این جلسه برای تنظیم راهبردهای کلان توسعه سه استان خراسان رضوی، شمالی و جنوبی و هماهنگی در این خصوص تشکیل شده است.

وی ادامه داد: استفاده بهینه از ظرفیت های سه استان می تواند باعث رشد و پویایی بیش از پیش استانهای خراسان شود.