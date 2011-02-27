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۸ اسفند ۱۳۸۹، ۱۵:۴۸

امیری:

تعمیرات کوتاه و میان مدت نیروگاه خلیج فارس با موفقیت انجام شد

تعمیرات کوتاه و میان مدت نیروگاه خلیج فارس با موفقیت انجام شد

بندرعباس - خبرگزاری مهر: مدیرعامل نیروگاه خلیج فارس گفت: تمامی تعمیرات اساسی کوتاه و میان مدت نیروگاه گازی خلیج فارس انجام شده و این مجموعه آمادگی کامل جهت تولید برق تابستان را دارد.

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، هاشم امیری بعدازظهر یکشنبه در حاشیه بازدید مدیران عامل شرکتهای تولید برق استان هرمزگان از نیروگاه گازی خلیج فارس بیان داشت: در حال حاضر این نیروگاه 50 درصد برق مصرفی استان را تأمین می کند.

وی گفت: با توجه به مدرن بودن نیروگاه و تلاش مجموعه جهت استفاده از حداکثر توان و ظرفیت و نیز انجام همزمان تعمیرات دوره ای با برنامه ریزیهای انجام شده تمامی واحدها در مدار قرار داشته و به تناسب نیاز استان و منطقه برق تولید خواهند کرد .

امیری با اشاره به تعامل بسیار مثبت نیروگاه گازی خلیج فارس با شرکت برق منطقه ای هرمزگان خاطرنشان کرد: اگر چنین تعامل مثبت و سازنده ای نبود این موفقیتها حاصل نمی شد.

وی در بخشی دیگری از سخنان خود افزود: نیروگاه خود را متعهد به حفظ محیط زیست سالم در منطقه و استان می داند و به رغم داشتن کمترین میزان آلایندگی در تولید برق در زمینه ایجاد فضای سبز و داشتن صنعت سبز ایده آل اقدامات اساسی انجام گرفته است.

کد مطلب 1262873

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