راه اندازی تور لرستان گردی/ گسترش بازدید از جاذبه های استان

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، هر ساله قلعه فلک الافلاک به عنوان شاخص ترین جاذبه استان لرستان با سیل زیادی از گردشگران مواجه است و این در حالیست که دیگر جاذبه های استان با وجود منحصر به فرد بودن هنوز به گردشگران آن طور که شایسته است معرفی نشده اند.

این امر در گزارش های میدانی خبرنگار مهر طی سال گذشته از مسافران نوروزی به خوبی مشهود بود به طوریکه عمده گردشگران پس از بازدید از قلعه فلک الافلاک مرکز استان را ترک می کردند و این امر میزان ماندگاری مسافران در این استان را تحت تاثیر قرار داده بود.

این در حالیست که استان لرستان با جاذبه های بی نظیر تاریخی، طبیعی و تفریحی یکی از منحصر به فرد ترین استانهای کشور در زمینه گردشگری محسوب می شود.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان ظهر یکشنبه در جلسه کارگروه فرهنگی اجتماعی با اشاره به دغدغه مسافران نوروزی برای بازدید از جاذبه های مختلف استان، بیان داشت: هر ساله بیشترین بازدید مسافران نوروزی از جاذبه های استان لرستان از قلعه باستانی فلک الافلاک صورت می گیرد.

علی چراغیان ادامه داد: این در حالیست که ما باید ابزاری داشته باشیم که بتوانیم مسافرانی را که از قلعه بازدید می کنند به بازدید از دیگر جاذبه های استان ترغیب کنیم.

وی با تاکید بر معرفی همه جاذبه های استان، یادآور شد: باید از فرصت حضور گردشگران در قلعه فلک الافلاک برای معرفی و بازدید از دیگر جاذبه های شهر خرم آباد استفاده شود.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان لرستان نیز با اشاره به وجود این دغدغه، گفت: طی سالجاری با برقراری تور لرستان گردی در محل قلعه فلک الافلاک این مشکل مرتفع خواهد شد.

محمد رحمدل با تاکید بر آثار برقراری این تور، گفت: ایجاد تور لرستان گردی ضمن افزایش میزان بازدید ها از جاذبه های گردشگری استان ضریب ماندگاری مسافر در لرستان را نیز افزایش خواهد داد.

وی با اشاره به راه اندازی تورهای لرستان گردی توسط بخش خصوصی در ایام نوروز، بیان داشت: این تورهای استان گردی مسافران نورزی را به نقاط گردشگری، باستانی و تاریخی استان راهنمایی خواهند کرد.

رئیس سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان لرستان یادآور شد: مطابق بررسیها در سالجاری میزان ماندگاری مسافران نوروزی در استان لرستان نسبت به سال قبل 23.5 درصد افزایش یافته است.

رحمدل ابراز امیدواری کرد با راه اندازی تور لرستان گردی میزان ماندگاری مسافران در لرستان در نوروز آینده نسبت به سالجاری از رشد بیشتری برخوردار شود.

مرکز لرستان باستانی در دره ای باصفا و بر ساحل رودخانه خرم آباد قرار دارد که همه جاذبه های تاریخی و طبیعی را که هر بیننده ای به دنبال آن است در خود جای داده است.

خرم آباد به زعم بسیاری از محققان زمانی شهر مهم ایلامی خایدالو (هیدالو) بر جای آن قرار داشته است و در مجموع شهری که امروزه از آن به نام خرم‌آباد نام برده می شود از نخستین سکونت گاه های مردم ایران به شمار می‌رود.

خرم آباد مطابق آخرین سرشماریهای انجام شده در حال حاضر دارای شش هزار و 223 کیلومتر مربع مساحت و حدود 550 هزار نفر جمعیت می باشد.

آبشارهای زیبا، سرابها، دریاچه کیو، پارکهای جنگلی، آبسرده، بیدهل، گلستان، رباط، زاغه، آبشار بیشه و ... از جمله جاذبه های و منظر طبیعی این شهرستان محسوب می شود.

رودخانه های کشکان و رودخانه خرم آباد از این شهر عبور می کند و ارتفاعات مخمل کوه، یافته، سفید کوه، هشتاد پهلو، کوکلا، تاف و ... از مهم ترین کوههای آن به شمار می رود.

اهمیت این شهرستان علاوه بر موقعیت استراتژیک آن به عنوان پل ارتباطی شمال به جنوب به آثار تاریخی و ما قبل تاریخ موجود در این شهرستان بازمی گردد.

غارهای پیش از تاریخ کنجی، یافنه، پاسنگر، گر ارجنه، قمری، پل شاپوری، قلعه فلک الافلاک، آسیاب گبری، گرداب سنگی، مناره آجری، مقبره بابا طاهر، سنگ نوشته، پل صفوی، حمام گپ و ... از جمله آثار تاریخی موجود در این شهرستان است.