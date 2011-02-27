۸ اسفند ۱۳۸۹، ۱۵:۴۶

آشوری:

نیاز روز افزون به تولید بیشتر برق در هرمزگان محسوس است

بندرعباس - خبرگزاری مهر: عضو هیئت رئیسه مجلس با اشاره به جهش صنعتی اقتصادی در هرمزگان در چند سال اخیر گفت: نیاز روز افزون به تولید برق در هرمزگان بیش از پیش احساس می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، محمد آشوری تازیانی بعدازظهر یکشنبه در حاشیه نشست مدیران صنعت آب و برق استان هرمزگان در جمع خبرنگاران اظهارداشت: نیروگاه گازی خلیج فارس با توجه به برخورداری از مدرنترین سیستمهای تولید برق و نیز داشتن کمترین میزان آلایندگی ممکن زیست محیطی سهم بسزایی در آینده اقتصادی استان و منطقه خواهد داشت.

وی با اشاره به تأکید بر رویکرد علمی در صنعت برق یادآور شد: در حال حاضر با توجه به رشد فزاینده صنایعی همچون فولاد و نیز مجتمع های تجاری، خدماتی عظیم در استان هرمزگان تولید برق یکی از مهمترین عوامل سرعت بخشیدن به شتاب توسعه استان است.

نماینده بندرعباس گفت: مجموعه فضای تولیدی و پرسنل نیروگاه نشان از توانمندی بالای مجموعه است و امید می رود با توجه به نیاز روز افزون به تولید برق در هرمزگان و منطقه این نیروگاه اشتغال پایداری را به وجود آورده و زمینه ساز توسعه پایدار در منطقه باشد.

وی با اشاره به برنامه های توسعه و ساخت نیروگاه ها در سطح استان تاکید کرد: پیش بینیها در خصوص مصرف انرژی تا سال 95 از رشد نزدیک به دو برابر مصرف فعلی خبر می دهد.

آشوری افزود: تلاش مجموعه دو نیروگاه در تولید برق در استان و منطقه قابل تقدیر است و شرکت برق منطقه ای هرمزگان نیز در حال پیگیری ساخت نیروگاه های کوچک جدید در سطح استان است.

