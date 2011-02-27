نیاز روز افزون به تولید بیشتر برق در هرمزگان محسوس است

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، محمد آشوری تازیانی بعدازظهر یکشنبه در حاشیه نشست مدیران صنعت آب و برق استان هرمزگان در جمع خبرنگاران اظهارداشت: نیروگاه گازی خلیج فارس با توجه به برخورداری از مدرنترین سیستمهای تولید برق و نیز داشتن کمترین میزان آلایندگی ممکن زیست محیطی سهم بسزایی در آینده اقتصادی استان و منطقه خواهد داشت.

وی با اشاره به تأکید بر رویکرد علمی در صنعت برق یادآور شد: در حال حاضر با توجه به رشد فزاینده صنایعی همچون فولاد و نیز مجتمع های تجاری، خدماتی عظیم در استان هرمزگان تولید برق یکی از مهمترین عوامل سرعت بخشیدن به شتاب توسعه استان است.

نماینده بندرعباس گفت: مجموعه فضای تولیدی و پرسنل نیروگاه نشان از توانمندی بالای مجموعه است و امید می رود با توجه به نیاز روز افزون به تولید برق در هرمزگان و منطقه این نیروگاه اشتغال پایداری را به وجود آورده و زمینه ساز توسعه پایدار در منطقه باشد.

وی با اشاره به برنامه های توسعه و ساخت نیروگاه ها در سطح استان تاکید کرد: پیش بینیها در خصوص مصرف انرژی تا سال 95 از رشد نزدیک به دو برابر مصرف فعلی خبر می دهد.

آشوری افزود: تلاش مجموعه دو نیروگاه در تولید برق در استان و منطقه قابل تقدیر است و شرکت برق منطقه ای هرمزگان نیز در حال پیگیری ساخت نیروگاه های کوچک جدید در سطح استان است.