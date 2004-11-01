اسماء الهي در دو مرحله نگاشته مي شوند

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه خبرگزاري "مهر"، دكتر هادي بهرامي معاون آموزشي حوزه هنري افزود : با توجه به اين كه حوزه هنري وسيع ترين شبكه آموزشي را در اختيار دارد ، ارتقاء روح معنويت و تدبر در دين و اعتلاي فرهنگ اسلامي از جمله فعاليت ها و اهداف اين حوزه است .

وي توليد آثار ماندگار در بخش فرهنگ و هنر و همچنين توليد آثاري مرتبط با ارزشها ي معنوي را از دستاوردهاي فعاليت هاي حوزه هنري اعلام كرد و گفت : در همين راستا ، امسال نيز چهارمين همايش ملي نگارش هزار ويك بسم الله و اسماءالحسني ، از سوي حوزه هنري سازمان تبليغات اسلامي برگزار مي شود .

بهرامي با اشاره به اين كه برنامه امسال تنها به يك اجراي هنري ختم نمي شود گفت : علاوه بر خلق آثار هنري متنوع و متعدد ، طبق دستورالعملي كه در اختيار مراكز آموزشي قرار گرفته ، تفكر در مورد اسماء الهي ، كسب اطلاعات و توسعه معرفت در مورد اسامي الهي نيز در دستور كار بوده و زمينه مطالعات و توليد آثارنيز فراهم شده است .

معاون آموزشي حوزه هنري در ادامه به استقبال بسياري كه طي سالهاي گذشته از همايش نگارش هزار و يك بسم الله واسماء الحسني شده است اشاره و با اعلام اين كه به دليل محدوديت مكاني، برنامه امسال در دو بخش برگزار مي شود گفت : بخش اول 18 آبان ماه برگزار مي شود كه طي آن علاقمندان درون مراكز آثار خود را خلق و ارائه مي كنند ، آثار در مراكز داوري شده و برگزيده ها براي شركت در مرحله دوم انتخاب مي شود ، در مرحله بعد ، كه 20 آبان ماه خواهد شد برگزيده ها در حوزه هنري به رقابت نهايي مي پردازند.

وي خط در گرافيك ، خط در نقاشي ، خوشنويسي و آثار حجمي را از موارد مسابقه اعلام كرد و گفت : امسال در بخش هايي چون نقاشي و گرافيك هم آثار ارائه شده به صورت غير رسمي پذيرفته مي شوند و در صورتي كه نتيجه قابل قبول باشد ، از سال آينده در بخش مسابقه گنجانده مي شوند .

بهرامي نمايش آثار در قالب نمايش و انتشار آنها به صورت مجموعه كتاب را از برنامه هاي بعدي همايش و پس از انتخاب آثار برگزيده اعلام كرد .

معاون آموزشي حوزه هنري گفت : همايش امسال در چهار بخش هنرجويي و دانشجويي ، آزاد و جنبي ، برگزار مي شود ، كه در بخش آزاد 10 برگزيده ، در بخش جنبي 4 برگزيده و در بخش هنرچويي و دانشجويي نيز در هر يك و با توجه به سبك هاي جداگانه ، در هر سبك 3 اثر به عنوان برگزيده معرفي مي شوند .

وي افزود : در مجموع همايش امسال 38 برگزيده خواهد داشت .

گفتني است نام هزارويك بسم الله و اسماءالحسني ، با توجه به نام هاي متعدد خداوند متعال كه در ادعيه مختلف آمده ، انتخاب شده است .