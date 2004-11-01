  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۱۱ آبان ۱۳۸۳، ۱۲:۴۸

18 و 20 آبان ماه :

اسماء الهي در دو مرحله نگاشته مي شوند

اسماء الهي در دو مرحله نگاشته مي شوند

معاون آموزشي حوزه هنري سازمان تبليغات اسلامي صبح امروز در جمع خبرنگاران با اعلام اين كه چهارمين همايش ملي نگارش 1001 بسم الله و اسماءالحسني در دو مرحله برگزار مي شود ، گفت : مرحله اول 18 آبان ماه و مرحله دوم نيز 20 آبان ماه خواهد بود .

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه خبرگزاري "مهر"، دكتر هادي بهرامي معاون آموزشي حوزه هنري افزود :  با توجه به اين كه حوزه هنري وسيع ترين شبكه آموزشي را در اختيار دارد ،  ارتقاء روح معنويت و تدبر در دين و اعتلاي فرهنگ اسلامي از جمله  فعاليت ها و اهداف اين حوزه است .

وي توليد آثار ماندگار در بخش فرهنگ و هنر و همچنين توليد آثاري مرتبط با ارزشها ي معنوي را از دستاوردهاي فعاليت هاي حوزه هنري اعلام كرد و گفت : در همين راستا ، امسال نيز چهارمين همايش ملي نگارش هزار ويك بسم الله و اسماءالحسني ، از سوي حوزه هنري سازمان تبليغات اسلامي برگزار مي شود .

بهرامي با اشاره به اين كه برنامه امسال تنها به يك اجراي هنري ختم نمي شود گفت : علاوه بر خلق آثار هنري متنوع و متعدد ، طبق دستورالعملي كه در اختيار مراكز آموزشي قرار گرفته ، تفكر در مورد اسماء الهي ، كسب اطلاعات و توسعه معرفت در مورد اسامي الهي نيز در دستور كار بوده و زمينه مطالعات و توليد آثارنيز فراهم شده است .

معاون آموزشي حوزه هنري در ادامه به استقبال بسياري كه طي سالهاي گذشته از همايش نگارش هزار و يك بسم الله واسماء الحسني شده است  اشاره و با اعلام اين كه به دليل محدوديت مكاني، برنامه امسال در دو بخش برگزار مي شود  گفت : بخش اول 18 آبان ماه برگزار مي شود كه طي آن علاقمندان درون مراكز آثار خود را خلق و ارائه مي كنند ، آثار در مراكز داوري شده و برگزيده ها براي شركت در مرحله دوم انتخاب مي شود ، در مرحله بعد ، كه 20 آبان ماه خواهد شد برگزيده ها در حوزه هنري به رقابت نهايي مي پردازند.

وي خط در گرافيك ، خط در نقاشي ، خوشنويسي و آثار حجمي را از موارد مسابقه اعلام كرد و گفت : امسال در بخش هايي چون نقاشي و گرافيك هم آثار ارائه شده به صورت غير رسمي پذيرفته مي شوند و در صورتي كه نتيجه قابل قبول باشد ، از سال آينده در بخش مسابقه گنجانده مي شوند .

بهرامي نمايش آثار در قالب نمايش و انتشار آنها به صورت مجموعه كتاب را از برنامه هاي بعدي همايش و پس از انتخاب  آثار برگزيده اعلام كرد .

معاون آموزشي حوزه هنري گفت : همايش امسال در چهار بخش هنرجويي و دانشجويي ، آزاد و جنبي ، برگزار مي شود ، كه در بخش آزاد 10 برگزيده ، در بخش جنبي 4 برگزيده و در بخش هنرچويي و دانشجويي نيز در هر يك و با توجه به سبك هاي جداگانه ، در هر سبك 3 اثر به عنوان برگزيده معرفي مي شوند .

وي افزود : در مجموع همايش امسال  38 برگزيده خواهد داشت .

گفتني است نام هزارويك بسم الله و اسماءالحسني ، با توجه به نام هاي متعدد خداوند متعال كه در ادعيه مختلف آمده ، انتخاب شده است .

 

کد مطلب 126288

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها