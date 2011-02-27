طلاب خارجی از یادمانهای دفاع مقدس دیدن کردند

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، این طلاب که از کشورهای روسیه، ویتنام، سنگاپور، فیلیپین، تایلند، هندوستان، پاکستان، مالزی، اندونزی، بنگلادش، جمهوری آذربایجان، تاجیکستان و ترکمنستان هستند روز یکشنبه با حضور در شهادتگاه سردار رشید اسلام شهید دکتر مصطفی چمران در روستای دهلاویه و قرائت فاتحه با به مقام بالای شهیدان ادای احترام کردند.

این طلاب که ازحوزه علمیه جامعه المصطفی قم هستند همچنین از یادمان شهدای گمنام چذابه در غرب شهرستان دشت آزادگان و شهدای مظلوم هویزه بازدید و با قرائت فاتحه یاد و خاطره این شهدای والامقام را گرامی داشتند.



زیارت شهدای گمنام طلائیه و شلمچه و بازدید از آثار به جای مانده از تجاوز نظامیان بعثی عراق به میهن اسلامی از دیگر برنامه های حضور طلاب خارجی در مناطق عملیاتی هشت سال دفاع مقدس در استان خوزستان است.