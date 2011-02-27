  1. استانها
  2. خوزستان
۸ اسفند ۱۳۸۹، ۱۵:۵۱

طلاب خارجی از یادمانهای دفاع مقدس دیدن کردند

طلاب خارجی از یادمانهای دفاع مقدس دیدن کردند

اهواز - خبرگزاری مهر: 90 نفر از طلاب کشورهای خارجی از مناطق عملیاتی و یادمانهای هشت سال دفاع مقدس در استان خوزستان بازدید کردند.

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، این طلاب که از کشورهای روسیه، ویتنام، سنگاپور، فیلیپین، تایلند، هندوستان، پاکستان، مالزی، اندونزی، بنگلادش، جمهوری آذربایجان، تاجیکستان و ترکمنستان هستند روز یکشنبه با حضور در شهادتگاه سردار رشید اسلام شهید دکتر مصطفی چمران در روستای دهلاویه و قرائت فاتحه با به مقام بالای شهیدان ادای احترام کردند.

این طلاب که ازحوزه علمیه جامعه المصطفی قم هستند همچنین از یادمان شهدای گمنام چذابه در غرب شهرستان دشت آزادگان و شهدای مظلوم هویزه بازدید و با قرائت فاتحه یاد و خاطره این شهدای والامقام را گرامی داشتند.

زیارت شهدای گمنام طلائیه و شلمچه و بازدید از آثار به جای مانده از تجاوز نظامیان بعثی عراق به میهن اسلامی از دیگر برنامه های حضور طلاب خارجی در مناطق عملیاتی هشت سال دفاع مقدس در استان خوزستان است.
کد مطلب 1262881

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها