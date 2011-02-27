برندسازی برای کالای ایرانی در آسیای ‌میانه دنبال می شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حمید گوزلیان ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: پس از برگزاری چهار دوره موفق نمایشگاه ایران در ترکمنستان، اکنون شرایط برای ورود با قدرت به بازارهای کشورهای آسایه میانه فراهم شده است.

وی افزود: در بازار ترکمنستان زمینه مختلفی از جمله مصالح ساختمانی، عایقهای رطوبتی، کفپوش ها و مواد غذایی شامل شیرینی، شکلات و لبنیات برای حضور تولیدکنندگان ایرانی وجود دارد و برگزاری نمایشگاه گام موثری در برقراری ارتباط میان شرکت های ایرانی با این بازار بود.

رایزن بازرگانی جمهوری اسلامی ایران در ترکمنستان به مزیت های نسبی تولید در ایران اشاره کرد و ادامه داد: کیفیت و قیمت کالاهای ایرانی نسبت به بسیاری از رقبا در بازار ترکمنستان بهتر است و باید از این مزیت بهره کافی را برد.

گوزلیان تاکید کرد: حال که نمایشگاه با نتایج خوبی به پایان رسیده باید به تبلیغات و برند سازی توجه ویژه ای داشت و نمایشگاه های خارجی باید به عنوان گام اول ارتباط میان بخش خصوصی دو کشور ایفای نقش کنند به گونه ای که پس از آن این ارتباط به مرور زمان گسترده و تقویت شود.

