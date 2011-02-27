14 پایگاه اطلاع رسانی نوروزی در لرستان دایر می شود

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، محمد رحمدل ظهر یکشنبه در کارگروه فرهنگی و اجتماعی در محل استانداری لرستان با اشاره به برنامه ریزی های صورت گرفته این سازمان در ایام نوروز اظهار داشت: در راستای خدمات رسانی به مسافران نوروزی به استان لرستان شماره پیامک 09669 را برای رسیدگی به درخواستها و مشکلات احتمالی در نظر گرفته ایم.

وی با بیان اینکه مسافران نوروزی می توانند با ارسال پیامک به این شماره مشکلات خود را مطرح کنند، خاطر نشان کرد: در صورت بروز هر مشکل سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اقدام به رسیدگی و رفع آن خواهد کرد.

رئیس سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان لرستان عنوان کرد: سال گذشته نیز این سیستم ارسال پیامک در لرستان طراحی شده بود که خوشبختانه به نحو مطلوبی به مشکلات رسیدگی شد.

رحمدل با اشاره به اینکه همچنین در ایام نوروز در میان مسافران نوروزی بیش از 500 هزار قلم کالای فرهنگی توزیع خواهد شد، بیان داشت: این میزان اقلام فرهنگی در قالب 14 پایگاه اطلاع رسانی در میان مسافران نوروزی توزیع می شود.

وی با اشاره به اینکه همچنین در راستای افزایش ضریب ماندگاری مسافران نوروزی در لرستان نیز تاسیسات زیرساختی و مراکز خدماتی استان را تجهیز کرده ایم، یادآور شد: در این راستا 54 نقطه، مرکز خدماتی، هتل، رستوران، مسجد و... تجهیز شده است.

رئیس سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان لرستان همچنین با اشاره به برپایی نمایشگاههای صنایع دستی در سطح استان خاطر نشان کرد: در این راستا در چهار نقطه استان لرستان نمایشگاههای صنایع دستی برپا خواهد شد.

رحمدل با بیان اینکه هر ساله برنامه های متنوع و جدیدی در محل قلعه فلک الافلاک برگزار می شود، عنوان کرد: امسال نیز در ایام نوروز اشیاء جدید و باستانی در موزه قلعه در معرض دید علاقه مندان قرار خواهد گرفت.