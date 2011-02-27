به گزارش خبرگزاری مهر، اصطلاح «معنویت در سازمان» زمانی تابو قلمداد می‌شد و بیشتر در ادبیات عامه‌پسند مطرح بود، اما امروزه در حال رخنه کردن در همه حوزه‌های مطالعاتی مدیریت و سازمان است.

به تازگی کتاب «معنویت در سازمان، با رویکرد روان‌شناختی» نوشته دکتر عباس‌علی رستگار به همت انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب قم منتشر شده است که گامی بلند در حوزه‌ی مدیریت و بینامتنیت است.

نشست هفتگی شهرکتاب در روز سه‌شنبه دهم اسفند ساعت ۱۶:۳۰ به نقد و بررسی کتاب «معنویت در سازمان» اختصاص دارد که با حضور دکتر غلام‌رضا خاکی و دکتر عباس‌علی رستگار در مرکز فرهنگی شهرکتاب واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان احمد قصیر (بخارست)، نبش کوچه سوم برگزار می‌شود.