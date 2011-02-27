شناسایی 14 هزار واحد صنفی بدون پروانه در آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، خیبر تیبا ظهر یکشنبه در نشست خبری با خبرنگاران با اشاره به اینکه در راستای مقابله با تخلفهای صنفی از ابتدای سالجاری تاکنون 272 هزار و 897 فقره بازدید از اماکن صنفی انجام شده، افزود: 14 هزار و 449 واحد صنفی فاقد پروانه شناسایی شده که باید برای ساماندهی آنان برنامه ‌ریزی شود.

وی از دستگیری 579 نفر در مورد جرایم صنوف در سطح استان از ابتدای سالجاری تا کنون خبر داد و بیان داشت: این افراد جهت تشکیل پرونده به مراجع قضایی منتقل شده و از آنان تعداد زیادی لوح فشرده، ماهواره، تصاویر مبتذل، قرص محرک ‌زا، مشروبات الکلی، سیگار خارجی و مواد محترقه کشف و ضبط شد.

کشف و ضبط 993 قبضه سلاح در آذربایجان غربی / متلاشی شدن 15 باند قاچاق سلاح

رئیس پلیس امنیت عمومی فرمانده انتظامی آذربایجان غربی از کشف و ضبط 993 قبضه سلاح در سطح استان از ابتدای سالجاری تا کنون خبر داد و بیان داشت: از این تعداد اسلحه کشف شده 563 قبضه شکاری و 430 قبضه نیز جنگی هستند.

تیبا با اشاره به اینکه تاکنون 565 نفر فعال در حوزه قاچاق اسلحه در سطح استان دستگیر شدند، خاطر نشان کرد: همچنین امسال 15 باند قاچاق اسلحه متلاشی و 20 نفر از اعضای این باندها نیز دستگیر شده اند.

وی با بیان اینکه همچنین امسال 974 هزار و 425 فقره مواد محترقه کشف شده، افزود: طی سال گذشته 69 نفر و امسال تا کنون 31 نفر در زمینه تولید و توزیع مواد محترقه در سطح آذربایجان غربی شناسایی و دستگیر شده اند.

وی در خصوص کنترل تردد اتباع بیگانه نیز به خبرنگاران، گفت: از ابتدای سالجاری تاکنون سه هزار و 487 نفر تبعه بیگانه افغانی، بنگلادشی و پاکستانی به دلیل ورود و خروج غیر مجاز به کشور دستگیر شدند.

این مقام مسئول با اشاره به افزایش 33 درصدی درخواست گذرنامه در استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته، خارطر نشان کرد: امسال 98 هزار و 343 جلد گذرنامه برای متقاضیان صادر شده و 229 نفر به دلیل تردد غیرمجاز، استفاده از اسناد جعلی و گذرنامه مخدوش دستگیر شده اند.

136 قاچاقی کالا در آذربایجان غربی دستگیر شدند

رئیس دایره اطلاع رسانی فرماندهی انتظامی آذربایجان غربی نیز در این نشست از دستگیری 136 نفر قاچاقچی کالا در مناطق مختلف استان طی هفته گذشته خبر داد و بیان داشت: همچنین طی این مدت دو هزار و 548 حلقه سی‌‌دی، 79 دستگاه ماهواره، دو هزار و 870 پاکت سیگار از قاچاقچیان کشف و ضبط شد.

علی جدیدی با اشاره به اینکه 86 نفر فعال در زمینه مواد مخدر اعم از تولیدکننده، توزیع ‌کننده و نگهدارنده دستگیر شده اند، خاطر نشان کرد: همه افراد بعد از دستگیری به مراکز قانونی منتقل تا نسبت به تشکیل پرونده و صدور حکم قضایی اقدام شود.

وی در ادامه بیان داشت: در این مدت با فعالیت ماموران 18 فقره سرقت منزل، 10 فقره سرقت موتورسیکلت، 9 فقره سرقت اتومبیل، شش فقره سرقت از مغازه، شش فقره سرقت از اماکن عمومی کشف و شناسایی شد.