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۸ اسفند ۱۳۸۹، ۱۶:۳۴

602 انشعاب آب و فاضلاب رایگان در اردبیل واگذار شد

602 انشعاب آب و فاضلاب رایگان در اردبیل واگذار شد

اردبیل - خبرگزاری مهر: مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان اردبیل گفت: در طی یک سال گذشته بیش از 602 انشعاب آب و فاضلاب به صورت رایگان در سطح این استان واگذار شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، عبدالحسین حسن زاده ظهر یکشنبه در جلسه بررسی مشکلات انشعابات آب و فاضلاب استان اظهار داشت: این انشعابات رایگان براساس قوانین و مصوبات مستند این شرکت به اجرا گذاشته می شود.

وی اضافه کرد: برای انشعابات واگذار شده هزینه ای بالغ بر یک میلیارد و 50 میلیون ریال در بخش آب و 339 میلیون 150 هزار ریال در بخش فاضلاب از محل اعتبارات داخلی هزینه شده است.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان افزود: از مجموع 602 انشعاب واگذار شده رایگان 143 رشته برای جانبازان 25درصد و بالاتر، 86 رشته برای خانواده شهدا و آزادگان و چهار رشته برای ساختمانهای جدیدالاحداث مقاومت بسیج بوده است.

وی خاطر نشان کرد: همچنین از این تعداد 350 رشته برای مددجویان سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) و 19رشته برای مساجد به استثنای مراکز تجاری واگذار شده است.

حسن زاده همچنین از کاهش 15 درصدی مصرف آب در شهرها و روستاهای این استان خبر داد و ابراز داشت: با این میزان کاهش هم اکنون 75 درصد مشترکان این استان زیر 25 متر مکعب در ماه مصرف آب دارند.
 

کد مطلب 1262892

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