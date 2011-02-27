602 انشعاب آب و فاضلاب رایگان در اردبیل واگذار شد

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، عبدالحسین حسن زاده ظهر یکشنبه در جلسه بررسی مشکلات انشعابات آب و فاضلاب استان اظهار داشت: این انشعابات رایگان براساس قوانین و مصوبات مستند این شرکت به اجرا گذاشته می شود.

وی اضافه کرد: برای انشعابات واگذار شده هزینه ای بالغ بر یک میلیارد و 50 میلیون ریال در بخش آب و 339 میلیون 150 هزار ریال در بخش فاضلاب از محل اعتبارات داخلی هزینه شده است.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان افزود: از مجموع 602 انشعاب واگذار شده رایگان 143 رشته برای جانبازان 25درصد و بالاتر، 86 رشته برای خانواده شهدا و آزادگان و چهار رشته برای ساختمانهای جدیدالاحداث مقاومت بسیج بوده است.

وی خاطر نشان کرد: همچنین از این تعداد 350 رشته برای مددجویان سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) و 19رشته برای مساجد به استثنای مراکز تجاری واگذار شده است.

حسن زاده همچنین از کاهش 15 درصدی مصرف آب در شهرها و روستاهای این استان خبر داد و ابراز داشت: با این میزان کاهش هم اکنون 75 درصد مشترکان این استان زیر 25 متر مکعب در ماه مصرف آب دارند.

