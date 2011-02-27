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۸ اسفند ۱۳۸۹، ۱۵:۵۶

نیکزاد:

روزانه 1200 پرواز در آسمان ایران انجام می‌شود

روزانه 1200 پرواز در آسمان ایران انجام می‌شود

سرپرست وزارت راه و ترابری با اعلام اینکه روزانه بیش از 1200 پرواز در آسمان ایران شامل پرواز‌های عبوری، داخلی و خارجی انجام می‌شود، گفت: در 10 ماه نخست امسال 400 هزار پرواز در فضای ایران انجام شده است که نسبت به سال گذشته در جا‌به جایی مسافر 14 درصد افزایش را نشان می‌‌دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی نیکزاد امروز یکشنبه با حضور در فرودگاه تبریز ساختمان تکنیکال بلاک و برج مراقبت پرواز فرودگاه تبریز را افتتاح و ترمینال بین‌المللی این فرودگاه را کلنگ‌زنی کرد.

مراسم افتتاح پروژه ساختمان تکنیکال بلاک و برج مراقبت پرواز و کلنگ‌زنی ترمینال بین‌المللی فرودگاه تبریزامروز با حضور علی نیکزاد سرپرست وزارت راه و ترابری، آیت‌الله محسن مجتهد شبستری نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی، احمد علیرضا بیگی استاندار آذربایجان شرقی، مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و مسئولان محلی  به بهره‌برداری رسید.

نیکزاد سرپرست وزارت راه در حاشیه این مراسم گفت: این پروژه با مساحت ‌٢٢٧٤ هزار متر مربع در ‌٨ طبقه سازه ای با تفکیک طبقات به ترتیب ‌٨٠٥ متر مربع طبقه همکف، ‌١١٤٥متر مربع طبقه اول و دوم ، ‌٨٩ متر مربع طبقه هفتم است.

سرپرست وزارت راه و ترابری ادامه داد: این پروژه با بیش از 30 میلیارد ریال در بخش ساختمان و 10 میلیارد ریال در بخش تجهیزات به بهره‌برداری رسید.

وی ادامه داد: برج مراقبت پرواز با ‌٦٨ متر مربع و به ارتفاع نهایی ‌٥/٣٣متر کلیه بخش‌های عملیات هوانوردی شامل برج مراقبت پرواز اپروج مهندسی الکترونیک شبکه پیام های هوانوردی را در خود جای داده است. نیکزاد گفت: ترمینال بین‌المللی فرودگاه تبریز نیز در 14 هزار مترمربع با کلنگ‌زنی شد.

برج مراقبت پرواز و ساختمان تکنیکال بلاک فرودگاه تبریز در طول مدت چهار سال با امکانات و تجهیزات مدرن و سازه اصلی از نوع بتن آرمه و با آخرین تکنولوژی و آیین نامه های استاندارد روز جهان و سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری ساخته شده است.

محوطه بیرونی این پروژه به مساحت ‌٤ هزار متر مربع است و با هزینه ای بالغ بر ‌٢٣ میلیارد ریال در برداشته است.
همزمان با این افتتاح ، ترمینال ‌١٤هزار متر مربع فرودگاه بین المللی تبریز کلنگ زنی شد.

کد مطلب 1262897

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