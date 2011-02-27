به گزارش خبرگزاری مهر، علی نیکزاد امروز یکشنبه با حضور در فرودگاه تبریز ساختمان تکنیکال بلاک و برج مراقبت پرواز فرودگاه تبریز را افتتاح و ترمینال بین‌المللی این فرودگاه را کلنگ‌زنی کرد.

مراسم افتتاح پروژه ساختمان تکنیکال بلاک و برج مراقبت پرواز و کلنگ‌زنی ترمینال بین‌المللی فرودگاه تبریزامروز با حضور علی نیکزاد سرپرست وزارت راه و ترابری، آیت‌الله محسن مجتهد شبستری نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی، احمد علیرضا بیگی استاندار آذربایجان شرقی، مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و مسئولان محلی به بهره‌برداری رسید.

نیکزاد سرپرست وزارت راه در حاشیه این مراسم گفت: این پروژه با مساحت ‌٢٢٧٤ هزار متر مربع در ‌٨ طبقه سازه ای با تفکیک طبقات به ترتیب ‌٨٠٥ متر مربع طبقه همکف، ‌١١٤٥متر مربع طبقه اول و دوم ، ‌٨٩ متر مربع طبقه هفتم است.

سرپرست وزارت راه و ترابری ادامه داد: این پروژه با بیش از 30 میلیارد ریال در بخش ساختمان و 10 میلیارد ریال در بخش تجهیزات به بهره‌برداری رسید.

وی ادامه داد: برج مراقبت پرواز با ‌٦٨ متر مربع و به ارتفاع نهایی ‌٥/٣٣متر کلیه بخش‌های عملیات هوانوردی شامل برج مراقبت پرواز اپروج مهندسی الکترونیک شبکه پیام های هوانوردی را در خود جای داده است. نیکزاد گفت: ترمینال بین‌المللی فرودگاه تبریز نیز در 14 هزار مترمربع با کلنگ‌زنی شد.

برج مراقبت پرواز و ساختمان تکنیکال بلاک فرودگاه تبریز در طول مدت چهار سال با امکانات و تجهیزات مدرن و سازه اصلی از نوع بتن آرمه و با آخرین تکنولوژی و آیین نامه های استاندارد روز جهان و سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری ساخته شده است.

محوطه بیرونی این پروژه به مساحت ‌٤ هزار متر مربع است و با هزینه ای بالغ بر ‌٢٣ میلیارد ریال در برداشته است.

همزمان با این افتتاح ، ترمینال ‌١٤هزار متر مربع فرودگاه بین المللی تبریز کلنگ زنی شد.