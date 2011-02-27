28 پرونده تخلف صنفی خراسان جنوبی به تعزیرات حکومتی ارسال شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، نادر میرشکار ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهارداشت: طرح نظارتی ویژه نوروز 90 از ابتدای اسفندماه در سطح استان آغاز شده که پنج شرکت به اتهام ایراد خسارت در اخذ وجوه دریافتی غیرقانونی به تعزیرات حکومتی معرفی شدند.

وی ادامه داد: در این مدت تعداد دو هزار و 133 مورد بازرسی انجام شده که 28 پرونده تخلف تشکیل و به تعزیرات حکومتی ارسال شده است.

به گفته وی در راستای اجرای طرح نظارتی ویژه نوروز 90 در سه روز نخست این طرح بیش از 820 میلیون تومان پرونده تخلف تشکیل شده است.

رئیس سازمان بازرگانی خراسان جنوبی گفت: این طرح با حضور 106 بازرس از سازمان بازرگانی و مجامع امور صنفی و همچنین 225 ناظر افتخاری و 9 گشت سیار در سطح استان اجرا شده است.

میرشکار افزود: نظارت بر کالاهای پرمصرف چون آجیل، شیرینی، میوه، کیف و کفش، پوشاک و خدماتی چون رستوران‌های بین ‌راهی، مراکز تفریحی و اقامتی حمل و نقل مسافر در اولویت بازرسی در اجرای این طرح هستند.

رئیس سازمان بازرگانی خراسان جنوبی از برگزاری نمایشگاه مستقیم کالا ویژه ایام نوروز از 15 اسفندماه در سطح استان خبر داد وبیان داشت: این نمایشگاه علاوه بر مرکز استان در شهرهای بزرگ مانند قاین، فردوس و نهبندان نیز راه‌اندازی می ‌شود.

میرشکار در مورد اینکه چرا کالاهای عرضه شده در این نمایشگاه‌ها از کیفیت لازم برخوردار نیست، تصریح کرد: برای جلوگیری از این کار امسال کمیته ویژه‌ای برای نظارت بر کیفیت و قیمت کالاها تشکیل داده‌ایم.

میرشکار با اشاره بازرسی‌ های طرح بیان کرد: بازرسی‌ های صورت گرفته مربوط به مواد پروتئینی، پوشاک، کیف و کفش، خدمات عمومی مانند پایانه ‌ها و رستوران‌ها است که علاوه بر نظارت گشت‌های مشترک سازمان بازرگانی با سایر دستگاه‌های اجرایی استان آغاز شده است.