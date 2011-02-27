چالشها و مسائل شبکه های آبیاری و زهکشی بررسی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، هادی معاضد دبیر سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی ظهر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار داشت: این همایش در روزهای 10 تا 12 اسفند ماه با ارائه مقالاتی در محورهای مطالعات و طراحی شبکه های آبیاری و زهکشی، مسائل و مشکلات اجرایی شبکه ها، مدیریت و بهره برداری ازشبکه های آبیاری و زهکشی، ارتقای بهره وری مصرف آب در شبکه های آبیاری، اثرات زیست محیطی شبکه ها و مباحث نوین در این خصوص برگزار می شود.

وی با اشاره به میزبانی دانشکده مهندسی علوم آب در این همایش ملی، تصریح کرد: با توجه به اینکه قطب علمی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی در این دانشکده مستقر است، ضرورت برپایی این همایش احساس و مقرر شد هر دو سال یک بار برگزار شود.



این عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی علوم آب به ضرورتهای برپایی این همایش اشاره کرد و گفت: در کشور تاکنون شبکه های آبیاری و زهکشی بسیاری احداث شده اما متاسفانه استفاده بهینه‌ آنگونه که باید از این سرمایه گذاری عظیم انجام نشده و مدیریت بهره برداری و نگهداری آنها مطلوب نیست از این رو این همایش قصد دارد دستاوردهای محققان در این زمینه و راهکارهای پیشنهادی را به اطلاع دستگا‌ه های مربوطه برساند تا بتوان در زمینه بهره‌وری و نگهداری مطلوب از شبکه ها موفقیت حاصل کرد.



معاضد محورهای مورد تاکید همایش را مسائل شبکه های آبیاری زهکشی و مشارکت مردمی و نیز مسائل زیست محیطی این شبکه ها عنوان کرد و افزود: با استفاده از مشارکت مردمی می توان در مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی تحول ایجاد کرد و بهره وری آنها را ارتقا داد.



به گفته وی با توجه به افزایش جمعیت دنیا و ثابت بودن منابع آبی و در نتیجه کاهش سهم سرانه هر انسان از آب قابل استفاده، لازم است در زمینه تصفیه و استفاده مجدد از زهاب خروجی زهکشهای کشاورزی طرح هایی ارائه شود که در این همایش به این مقوله نیز پرداخته شده است.



دبیر همایش مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی تعداد کل مقالات دریافت شده را 730 مقاله عنوان کرد و افزود: هر مقاله برای سه داور ارسال شد و در نهایت، 420 مقاله در این همایش برای ارائه پذیرفته شد که 150 مورد به طور سخنرانی و 220 مقاله پوستری هستند.



معاضد برگزارکنندگان این همایش ملی را شامل دانشگاه شهید چمران اهواز، استانداری، سازمان آب وبرق، سازمان جهادکشاورزی، مدیریت آب و خاک، شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، شرکتهای مهندسی مشاور سازآب پردازان، دزآب، آب کاوش سرزمین، آب و خاک تهران، آب ورزان، سامان آبراه، کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران، کمیته منطقه ای آبیاری و زهکشی خوزستان و شرکت جهاد نصر نام برد.



وی افزود: همچنین شرکت آب و خاک شهرآب گستر، شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، شرکت خدمات مهندسی آب و خاک کشور و شرکت مهندسی مشاور افراز پیمایش از جمله حامیان همایش ملی مدیریت شبکه های‌ آبیاری و زهکشی به شمار می روند.



علاوه بر همایش و ارائه مقالات در روزهای برگزاری، نمایشگاه جانبی با حضور تعداد از شرکتهای مهندسی مشاور نیز برپا خواهد شد.