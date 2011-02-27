صدور پروانه ارائه خدمات وایمکس سیار

به گزارش خبرنگار مهر، محمد کرم پور امروز یکشنبه در حاشیه دوازدهمین اجلاس شورای رگولاتورهای جنوب آسیا (SATRC) با اشاره به فعالیت اپراتورهای وایمکس در کشور و اعطای مجوز فعالیت برای ارائه سرویس وایمکس ثابت اظهار داشت: با افزایش شمار مشترکان وایمکس در کشور و ایجاد بازار رقابتی برای این فناوری، ارائه مجوز فعالیت در حوزه وایمکس سیار را نیز خواهیم داد.

وی گفت: تا زمانی که اطمینان حاصل نشود که رقابت پایدار در میان اپراتورها با توجه به جذب تعداد مشترک در حال انجام است مجوز وایمکس سیار را صادر خواهیم کرد.

کرم پور با تاکید بر اینکه پیش بینی زمان انجام کار در این خصوص امکان پذیر نیست، ادامه داد: زمان اعطای مجوز به نیاز و درخواست مشترکان و نیز کاربردی شدن استفاده از فناوری وایمکس مربوط می شود.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: در صورت تصمیم برای صدور مجوز وایمکس سیار اولویت ارائه سرویس با اپراتورهایی است که دارای امکانات هستند و شبکه ای در این زمینه نیز ایجاد کرده اند اما ممکن است برای ارائه این سرویس از طریق مناقصه نیز اقدام کنیم.

اثرگذاری نتایج SATRC در اتحادیه بین المللی مخابرات

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به میزبانی ایران در دوازدهمین اجلاس شورای رگولاتورهای جنوب آسیا (SATRC) بر سه موضوع مدیریت طیف فرکانس رادیویی، شبکه های ارتباطی و رادیویی و فناوری اطلاعات و سیاستگذاری و مقررات گذاری در این حوزه و انتقال تجربه به کشورهای مختلف تاکید کرد و گفت: علاوه بر تعامل سازنده و متقابل میان کشورهای عضو، نتایج این اجلاس نیز می تواند اثرگذاری عمیقی در جامعه مخابراتی آسیا و اقیانوسیه – APT – داشته باشد.

وی با بیان اینکه APT یکی از زیرمجموعه های سازمان جهانی مخابرات – ITU – است، خاطرنشان کرد: بهترین روند در حوزه روابط بین الملل این است که از مسیر کنفرانس های منطقه ای حرف های خود را در سازمانهای تخصصی سازمان ملل به کرسی بنشانیم.

علاقه مندی ایران به جذب سرمایه گذاری خارجی

کرم پور با تاکید بر علاقه ایران به جذب سرمایه گذاران خارجی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهار داشت: اپراتورهای بخش خصوصی ما علاقه مند هستند با سرمایه گذاران خارجی در این حوزه کار کنند براین اساس روش ها و زمینه سازی برای ورود و سرمایه گذاری دیگر کشورها به ایران در این اجلاس ساماندهی و اطلاع رسانی خواهد شد.

وی با اشاره به موقعیت جغرافیایی ایران که می تواند آن را به مرکزیت انتقال ترافیک ارتباطی تبدیل کند، گفت: حجم ترافیکی بسیار از شمال به جنوب و غرب به شرق در مسیر ایران قابل انتقال است به نحوی که در جنوب کشور در حال ایجاد دو نقطه اتصال در مسیر فیبرنوری شمال به جنوب و از شرق به غرب هستیم.