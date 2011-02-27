شرایط جذب بورسیه های داخل و خارج در دانشگاه تربیت مدرس اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه تربیت مدرس نسبت به جذب پذیرفته شدگان اعزام به خارج، مربیان دانشگاه ها و نیز پذیرفته شدگان بورس داخل که از طریق اداره کل بورس و امور دانشجویان خارج وزارت علوم برای ادامه تحصیل در داخل کشور معرفی می شوند، اقدام می کند.



داوطلبان با مدارک تحصیلی معادل کارشناسی ارشد مجاز به ثبت نام و ادامه تحصیل نیستند و حداقل معدل دوره کارشناسی ارشد پیوسته می بایست 5/15 از 20 باشد.

همچنین برای ایثارگران دارای شرایط دانشگاه، شرط معدل وجود ندارد.

پذیرفته شدگان، ملزم به ارائه گواهی احزار حدنصاب قبولی زبان عمومی مورد تایید دانشگاه به مدیریت همکاری های آموزشی و آزمون حداکثر تا 15 شهریور ماه 90 هستند.

داوطلبان واجد شرایط، می بایست مدارک مورد نیاز را حداکثر تا 17 اسفندماه به دانشگاه تربیت مدرس ارسال کنند.

اسامی راه یافتگان به مصاحبه علمی اوایل خرداد ماه 90 از طریق پایگاه اینترنتی دانشگاه تربیت مدرس اعلام می شود این مصاحبه همزمان با مصاحبه شرکت کنندگان در آزمون دکتری تخصصی 90 و با توجه به جدول زمانی رشته های مختلف، خرداد و تیرماه 90 انجام و نتایج نهایی پذیرش، شهریور 90 اعلام می شود.

چنانچه در هر یک از رشته های اعلام شده از طریق آزمون ورودی دوره های دکتری تخصصی داوطلبی به مصاحبه علمی راه نیابد و یا پس از برگزاری مصاحبه علمی به تعداد لازم داوطلب پذیرفته نشود از طریق برگزیدگان علمی نیز در رشته های مورد نظر پذیرش دانشجو انجام نمی شود.

در صورتیکه متقاضی در دوره های کارشناسی یا کارشناسی ارشد از دانشگاه های معتبر انگلیسی زبان فارغ التحصیل شده باشد با ارائه مدرک معتبر از ارائه گواهی آزمون های زبان معاف است.

برای پذیرفته شدگانی که دارای شرایط ایثارگری مورد تایید دانشگاه هستند نیز حد نصاب قبولی 80 درصد مورد تایید دانشگاه در سهمیه آزاد است.