فرانسه تمام دیپلماتها و اتباع خود را از لیبی خارج کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری کویت، وزارت امور خارجه فرانسه اعلام کرد :هواپیمایی متعلق به نیروی هوایی این کشور تمام دیپلماتها و اتباع فرانسوی را از لیبی خارج کرده است.

وزارت امور خارجه فرانسه از فرستادن سه هوایپما به لیبی و خروج 750 تبعه فرانسوی از طرابلس خبر داد.

پیش از این رئیس جمهور آمریکا از بلوکه کردن داراییهای قذافی و خانواده وی و قطع رابطه دیپلماتیک با لیبی خبر داده بود. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا طی دستور العملی از وزارت دارایی این کشور خواست که دارایی های معمر القذافی رهبر دیکتاتور لیبی و 3 پسر و یک دختر وی و مسئولان دولت، بانک مرکزی و صندوق ثروت حاکمیتی این کشور بلوکه شود.