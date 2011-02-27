  1. بین الملل
  2. سایر
۸ اسفند ۱۳۸۹، ۱۶:۱۰

فرانسه تمام دیپلماتها و اتباع خود را از لیبی خارج کرد

فرانسه تمام دیپلماتها و اتباع خود را از لیبی خارج کرد

وزارت امور خارجه فرانسه با تعلیق روابط دیپلماتیک خود با لیبی، تمام دیپلماتها و اتباع خود را از این کشور خارج کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری کویت، وزارت امور خارجه فرانسه اعلام کرد :هواپیمایی متعلق به نیروی هوایی این کشور تمام دیپلماتها و اتباع فرانسوی را از لیبی خارج کرده است.

وزارت امور خارجه فرانسه از فرستادن سه هوایپما به لیبی و خروج 750 تبعه فرانسوی از طرابلس خبر داد.

پیش از این رئیس جمهور آمریکا از بلوکه کردن داراییهای قذافی و خانواده وی و قطع رابطه دیپلماتیک با لیبی خبر داده بود. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا طی دستور العملی از وزارت دارایی این کشور خواست که دارایی های معمر القذافی رهبر دیکتاتور لیبی و 3 پسر و یک دختر وی و مسئولان دولت، بانک مرکزی و صندوق ثروت حاکمیتی این کشور بلوکه شود.

کد مطلب 1262909

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها