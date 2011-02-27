استاندار هرمزگان بر تسریع ساخت پالایشگاه خلیج فارس تاکید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر از بندرعباس، حسین هاشمی در دیدار با مدیرعامل تامین اجتماعی کشور ضمن رضایت از عملکرد سازمان تأمین‌اجتماعی استان درارائه خدمات به مردم ، تأمین‌اجتماعی رایکی از اصلی‌ترین و مهم‌ترین حق مردم و تعهدات دولت عنوان کرد.

وی افزود: توزیع ثروت در جامعه باید عادلانه باشد و تلاش مسئولان نظام اسلامی ودولتمردان نهم ودهم نیز این است که با همت و تلاش خود، بیشترین منفعت را به مردم برسانند که این امر ضرورت توسعه تأمین‌اجتماعی را بیشتر نشان می‌دهد.

استاندارهرمزگان با اشاره به آمار ارائه شده از سوی دکتر حافظی مبنی بر بدهی شرکتها، کارخانجات و دستگاههای اجرایی استان به صندوق تأمین‌اجتماعی، از همکاری در وصول مطالبات تأمین‌اجتماعی و تعیین وضعیت بدهکاری به این صندوق به عنوان یکی از اولویت‌های کاری استانداری خبرداد.

استاندار هرمزگان افزود: دراین راستا کمیته ای به منظور اخذ مطالبات تامین اجتماعی با نظرمدیریت استان جهت تقسیط ویا تهاتر بدهی کارفرمایان تشکیل می شود.

هاشمی درخصوص مشکلاتی که در روند ساخت پالایشگاه ستاره خلیج فارس وتامین مواد او لیه شرکت نفت پاسارگاد بود با مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی به عنوان یکی ازسرمایه گذاران گفتگو نمودند.

مدیرعامل تامین اجتماعی کشور نیزدر این دیدار به تشریح فعالیتها و گسترده‌گی‌های وظایف و تعهدات تأمین‌اجتماعی در حوزه‌های اقتصادی، بیمه‌ای و درمان پرداخت.

رحمت‌الله حافظی در ادامه با اشاره به بدهی شرکتها، کارخانجات وبرخی دستگاههای اجرایی استان هرمزگان به صندوق تأمین‌اجتماعی از استاندار هرمزگان خواست به منظور وصول این مطالبات در فضای مفاهمه اقدام لازم را به عمل آورد.

وی همچنین به سفرهای استانی خود اشاره کرد و گفت: سفربه استان هرمزگان چهارمین سفراستانی وی بوده که مهمترین اهداف سفرهای استانی بررسی فعالیتهای استان و وصول مطالبات تامین اجتماعی از پیمانکاران وکارفرمایان است.