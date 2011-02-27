بسیج نقش مهمی در اجرایی شدن الگوی اسلامی- ایرانی ایفا خواهد کرد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، وحید جلال زاده بهد از ظهر یکشنبه در مراسم یادواره شهدای دانشجوی شهرستان میاندوآب، ضمن تقدیر از حضور دانشجویان بسیجی در عرصه های مختلف علمی، فرهنگی، ورزشی و سازندگی کشور، افزود: بسیج دانشجویی ذخیره ای برای آینده کشور بوده و اعضای آن نقش مهمی را در اجرایی شدن الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت که مقام معظم رهبری آن را ترسیم کرده بر عهده دارند.

وی با اشاره به اینکه دانشجویان مومن و متدین در دوران انقلاب اسلامی در سنگر مبارزه با عناصر و گروهک های خود ساخته غرب و شرق بوده و امروز نیز در سنگر علم و اندیشه به جهاد مشغول هستند، بیان داشت: هم اکنون بسیاری از مسئولان و مدیران ارشد کشور از عناصر مومن و متدین دانشجویان طی سالهای اوایل انقلاب بوده که در سنگر خدمات رسانی به مردم مشغول به فعالیت هستند.

استاندار آذربایجان غربی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره 830 شهید شهرستان میاندوآب و به ویژه شهدای دانشجوی این شهرستان، اظهار داشت: نقش تشکل های دانشجویی در حراست از مرزهای فرهنگی و آموزه های دینی و ارزش های اسلامی مهم است.

جلال زاده ضمن گرامیداشت یاد و خاطره ایثارگریها و از جان گذشتگیهای دانشجویان بسیجی در دوران دفاع مقدس، خاطر نشان کرد: بسیجیان دانشجو با حضور در دوران دفاع مقدس مدال افتخار دفاع از آرمانهای انقلاب را به سینه های خود زدند که همچنان بر تارک گیتی می درخشد.

استاندار آذربایجان غربی به منظور برای بررسی مسایل و مشکلات شهرستان میاندوآب به این شهرستان سفر کرده است.