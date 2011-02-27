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۸ اسفند ۱۳۸۹، ۱۶:۰۱

بانک مرکزی اعلام کرد:

تجمیع و ادامه فعالیت برخی تعاونیهای اعتبار

تجمیع و ادامه فعالیت برخی تعاونیهای اعتبار

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از تجمیع و ادامه فعالیت برخی تعاونیهای اعتبار به عنوان موسسه اعتباری در شرف تاسیس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: در چهارچوب برنامه ساماندهی موسسات پولی غیر بانکی ، تعاونی های اعتبار زیر با تامین حداقل سرمایه اولیه و با توافق و امضاء‌ صورتجلسه در یکدیگر تجمیع و به عنوان موسسه اعتباری در شرف تاسیس به فعالیت خود ادامه خواهند داد و محدودیت های اعمال شده علیه آنها مرتفع می گردد:

1- موسسه اعتباری فردوسی(در شرف تاسیس) شامل:
1-1- تعاونی اعتبار عام کشاورزان مازنداران
1-2- تعاونی اعتبار وحدت خراسان رضوی
1-3- تعاونی اعتبار الزهرا خراسان رضوی
1-4- تعاونی اعتبار امیدجلین گرگان
1-5- تعاونی اعتبار بدرتوس خراسان رضوی
1-6- تعاونی اعتبار دامداران و کشاورزان کرمانشاه
1-7- تعاونی اعتبار پیوند مشهد

2- موسسه اعتباری پیشگامان(در شرف تاسیس) شامل:
2-1-شرکت تعاونی پیشگامان کویر یزد
2-2- تعاونی اعتبار ایرانیان( فارس)

3- موسسه مالی اعتباری کارسازان آینده شامل :
3-1- تعاونی اعتباری کارسازان آینده
3-2-تعاونی اعتباری آینده سازان حساس

4- موسسه اعتباری اعتماد ایرانیان(در شرف تاسیس) شامل:
4-1- تعاونی اعتبار اعتماد ایرانیان
4-2-تعاونی اعتبار دانش خراسان
4-3-تعاونی اعتبار رهگشای سبزوار

5- موسسه مالی  اعتباری مولی الموحدین شامل:
5-1- تعاونی اعتبار مولی الموحدین
5-2- تعاونی اعتبار بهمن ایثار(تحت تکلفل مولی الموحدین)
5-3- تعاونی اعتبار قائمین اقتصاد

بانک مرکزی تصریح کرد: تعاونی ها و موسسات مذکور مسئولیت تنظیم روابط حقوقی لازم فیمابین خود را بر عهده خواهند داشت و این روابط تاثیری بر حقوق مشتریان و اشخاص ثالت نخواهد داشت.

بنابراعلام این بانک، همچنین علاوه بر تعاونی های اعتباری فوق ، تعاونی های اعتباری ثامن الائمه- تعاونی اعتبار عسکریه- تعاونی اعتبار میزان- تعاونی اعتبار ثامن الحجج و  تعاونی اعتبار فرشتگان نیز با توجه به تودیع سرمایه اولیه می توانند به عنوان«موسسه اعتباری در شرف تاسیس » به فعالیت خود ادامه دهند.

بانک مرکزی در پایان یادآور شد: بدیهی است تمامی موسسات مزبور مکلف به رعایت مفاد بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی از جمله رعایت سقف نرخ های سود سپرده ابلاغی و عدم توسعه شعب هستند.

کد مطلب 1262915

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