تجمیع و ادامه فعالیت برخی تعاونیهای اعتبار

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: در چهارچوب برنامه ساماندهی موسسات پولی غیر بانکی ، تعاونی های اعتبار زیر با تامین حداقل سرمایه اولیه و با توافق و امضاء‌ صورتجلسه در یکدیگر تجمیع و به عنوان موسسه اعتباری در شرف تاسیس به فعالیت خود ادامه خواهند داد و محدودیت های اعمال شده علیه آنها مرتفع می گردد:



1- موسسه اعتباری فردوسی(در شرف تاسیس) شامل:

1-1- تعاونی اعتبار عام کشاورزان مازنداران

1-2- تعاونی اعتبار وحدت خراسان رضوی

1-3- تعاونی اعتبار الزهرا خراسان رضوی

1-4- تعاونی اعتبار امیدجلین گرگان

1-5- تعاونی اعتبار بدرتوس خراسان رضوی

1-6- تعاونی اعتبار دامداران و کشاورزان کرمانشاه

1-7- تعاونی اعتبار پیوند مشهد



2- موسسه اعتباری پیشگامان(در شرف تاسیس) شامل:

2-1-شرکت تعاونی پیشگامان کویر یزد

2-2- تعاونی اعتبار ایرانیان( فارس)



3- موسسه مالی اعتباری کارسازان آینده شامل :

3-1- تعاونی اعتباری کارسازان آینده

3-2-تعاونی اعتباری آینده سازان حساس

4- موسسه اعتباری اعتماد ایرانیان(در شرف تاسیس) شامل:

4-1- تعاونی اعتبار اعتماد ایرانیان

4-2-تعاونی اعتبار دانش خراسان

4-3-تعاونی اعتبار رهگشای سبزوار

5- موسسه مالی اعتباری مولی الموحدین شامل:

5-1- تعاونی اعتبار مولی الموحدین

5-2- تعاونی اعتبار بهمن ایثار(تحت تکلفل مولی الموحدین)

5-3- تعاونی اعتبار قائمین اقتصاد

بانک مرکزی تصریح کرد: تعاونی ها و موسسات مذکور مسئولیت تنظیم روابط حقوقی لازم فیمابین خود را بر عهده خواهند داشت و این روابط تاثیری بر حقوق مشتریان و اشخاص ثالت نخواهد داشت.

بنابراعلام این بانک، همچنین علاوه بر تعاونی های اعتباری فوق ، تعاونی های اعتباری ثامن الائمه- تعاونی اعتبار عسکریه- تعاونی اعتبار میزان- تعاونی اعتبار ثامن الحجج و تعاونی اعتبار فرشتگان نیز با توجه به تودیع سرمایه اولیه می توانند به عنوان«موسسه اعتباری در شرف تاسیس » به فعالیت خود ادامه دهند.

بانک مرکزی در پایان یادآور شد: بدیهی است تمامی موسسات مزبور مکلف به رعایت مفاد بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی از جمله رعایت سقف نرخ های سود سپرده ابلاغی و عدم توسعه شعب هستند.